Prefectul de Alba, în contextul ninsorilor abundente: Mai avem 5.900 de abonați nealimentați cu energie electrică în zona Munților Apuseni. Mulți copaci au căzut peste liniile de medie tensiune (VIDEO)

În Alba mai există 5.900 de abonați nealimentați cu energie electrică, a precizat prefectul județului, Nicolae Albu, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, în contextul ninsorilor abundente din regiune.

Prefectul de Alba, pe B1 TV, despre problemele provocate de ninsorile abundente din județ

Întrebat care este situația, oficialul a precizat: „Vă pot spune că a fost o situație mai dificilă încă de la apariția Codului portocaliu, am avut drumuri naționale, drumuri județene blocate. Dacă pe drumuri s-a intervenit foarte repede (…), am avut la un moment dat peste 22.000 de persoane nealimentate (cu energie electrică, n.r.). Astăzi, în urmă cu 20 de minute, am vorbit cu directorul de la Electrica, cu domnul Ceteraș, mai avem 5.900 de abonați nealimentați în zona Munților Apuseni”.

„Este vorba de o rețea care trece prin zonă de munte, în proporție de 80% rețeaua trece prin vegetație, prin pădure, și pe fondul ninsorilor abundente copacii s-au încărcat cu zăpadă și mulți copaci, mulți arbori au căzut peste liniile de medie tensiune”, a explicat Nicolae Albu.

„Am avut 19 linii afectate. Se intervine cu peste 85 de electricieni – și aici am avut suportul colegilor din Bihor, Sibiu, Mureș, Brașov, care au trimis echipe și vor sta în teren echipele, în Alba, până când se va remedia ultima gospodărie. De asemenea, avem și generatoare de mare putere de la Electrica, ne-au trimis și colegii de la Bistrița și din Bihor, de la ISU Alba, pentru a alimenta zonele centrale până la remediere”, a mai spus prefectul județului Alba.