Întrebați care este mâncarea lor preferată, mare parte dintre oameni ar numi preparate din alimente ultra-procesate, cum este pizza sau hamburgerul. Un studiu recent realizat de Universitatea din Michigan a scos la iveală faptul că existe alimente care pot scurta durata de viața a unei persoane chiar și cu câțiva ani.

Ce sunt alimentele ultra-procesate

Alimentele ultra-procesate sunt produse pline de ingrediente pe care nu le-ai folosi niciodată în bucătărie: conservanți, coloranți, arome și o grămadă de zaharuri și grăsimi adăugate. Dintre această categorie fac parte și băuturile carbogazoase, produse de patiserie industriale, pizza congelată sau cerealele sau dulciurile pline de zahăr, spre care întindem deseori mâna.

Acestea nu doar că te îngrașă, ci conțin puțin sau deloc nutrienți reali.

În cadrul unui studiu, cercetătorii au măsurat cu precizie impactul mai multor alimente asupra sănătății și au descoperit că produsele procesate și cele menite gătirii rapide sunt cele mai dăunătoare. Nu numai că sunt pline de calorii, dar adaugă conservanți și aditivi în organism, ceea ce, în timp, pot avea efecte negative asupra sănătății.

Cât pot scurta viața preparatele preferate din ziua de astăzi

un cheeseburger poate scurta viața unei persoane cu 9 minute de viață, șunca cu 24 de minute, iar un hot dog cu 36 de minute. Și consumul de pizza sau macaroane cu brânză scurtează speranța de viață, însă nu în cazul persoanelor care le mănâncă rar, cu anumite ocazii, ci în cazul acelor oameni care au un obicei din a consuma astfel de preparate făcute din alimente ultra-procesate, informează .

Ce este aspartamul din băutările și cum influențează speranța de viață

Aspartamul este un îndulcitor artificial creat în anii ’60, de aproape 200 de ori mai dulce decât zahărul și este adesea folosit în băuturi dietetice sau . Cercetătorii au descoperit că de fiecare dată când consumăm produse care conțin aspartam, durata de viață ne scade cu 12 minute.

Printre riscurile consumului de aspartam se numără și anxietatea, cancerul sau diabetul de tip 2.

Care sunt alimentele care cresc durata de viață Scurtează toate alimentele viața?

Există însă și produse care au un efect opus față de cele amintite mai sus și anume, cresc durata de viață. Printre acestea se numără și peștele (proaspăt sau la grătar, nu prăjit), care poate adăuga 10 minute duratei de viață. De asemenea, dacă 10% din caloriile rezultate din carnea procesată sunt înlocuite cu fructe și legume, durata de viață ar putea crește cu 48 de minute.

Alimentele care pot provoca migrene

Printre alimentele cel mai des implicate în migrene se numără anumite tipuri de maturate sau fermentate, cum ar fi brânza albastră, cheddar-ul sau chiar feta, care conțin un nivel ridicat de tiramină. Tiramina este un compus natural care poate provoca dilatarea vaselor de sânge din creier, declanșând astfel durerile de cap caracteristice migrenei.

Un alt grup surprinzător de alimente asociate cu migrenele îl reprezintă murăturile și produsele fermentate. Varza murată, castraveții murați sau sosul de soia, deși sunt populare și adesea considerate sănătoase datorită conținutului de probiotice, pot declanșa dureri de cap la anumite persoane. Compușii bioactivi din aceste alimente pot influența nivelul neurotransmițătorilor și al tensiunii arteriale, ceea ce duce la apariția migrenelor.

Chiar și cafeaua, una dintre cele mai consumate băuturi din lume, poate provoca migrene. Cofeina are efect vasoconstrictor, ceea ce poate reduce temporar durerile de cap. Totuși, consumul excesiv sau retragerea bruscă poate avea efectul opus. Persoanele care beau constant cafea și apoi reduc sau opresc complet consumul se pot confrunta cu dureri de cap intense, până când organismul se adaptează absenței cofeinei.

Chiar și fructele citrice, considerate de obicei foarte sănătoase, pot fi implicate în apariția migrenelor. Acidul citric din portocale, lămâi sau grapefruit poate declanșa dureri de cap la persoanele sensibile, mai ales dacă sunt consumate în cantități mari sau pe stomacul gol. Alte alimente bogate în acid citric, precum roșiile sau kiwi, pot avea un efect similar, de aceea trebuie integrate cu moderație în alimentația zilnică.