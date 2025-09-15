B1 Inregistrari!
Rulourile cu scorțișoară și vanilie cu cremă de brânză, un desert în ton cu toamna. Rețeta care a făcut internetul să explodeze

Adrian Teampău
15 sept. 2025, 12:27
Rulourile cu scorțișoară și vanilie cu cremă de brânză, un desert în ton cu toamna. Rețeta care a făcut internetul să explodeze
Rulouri cu scorțișoară sursa foto: Hepta / Face to Face / Wiese/face to face
Cuprins
  1. Cum sunt servite rulourile cu scorțișoară
  2. Rețeta care a făcut internetul să explodeze
  3. Ingredientele necesare preparatului
  4. Cum se pregătesc rulourile de scorțișoară și vanilie
  5. Pregătirea umpluturii pentru rulouri
  6. Cremea de brânză asigură finalul perfect

Rulourile cu scorțișoară sunt un desert originar din zona de nord a Europei, unde este cunoscut și sub numele de  chiflă cu scorțișoară sau melc cu scorțișoară. Este consumat obișnuit în Danemarca, Norvegia, Suedia, Estonia, Finlanda dar și în Germania, Austria, Țările de Jos, Cehia sau Slovacia.

Cum sunt servite rulourile cu scorțișoară

Rulourile cu scorțișoară au trecut și oceanul, în America de Nord, unde este consumat, de asemenea, de foarte mulți oameni. Melcii cu scorțișoară din New York sunt renumit între turiștii care călătoresc în acest oraș. Aici sunt consumate, în mod obișnuit, la micul dejun sau ca desert.

Atunci când le consumă la micul dejun, americanii le preferă glazurat cu cremă de brânză sau cu diverse sosuri dulci.

În Suedia și Finlanda, rulourile cu scorțișoară (chiflele cu scorțișoară) sunt servite, în mod tradițional, cu prilejul întâlnirilor între prieteni sau în familie. Sunt consumate alături de cafea și alte produse de patiserie. În cele două state nordice se sărbătorește și o zi națională a chiflei cu scorțișoară (Kanelbullens dag), pe 4 octombrie.

Rulourile cu scorțișoară sunt populare, mai ales în perioada Crăciunului în Slovacia și în Republica Cehă. Acestea fac parte din meniul tradițional de Crăciun, în multe gospodării.

Rețeta care a făcut internetul să explodeze

Așa cum era normal, un astfel de desert, foarte apreciat într-o mulțime de țări, are și diferite rețete, la mare căutare printre cei care vor să-și impresioneze apropiații sau, pur și simplu vor să se delecteze cu un astfel de preparat.

Rulourile cu scorțișoară și vanilie sunt o variantă a acestui preparat foarte gustos și foarte căutat. Prăjiturile au textură pufoasă și o aromă unică, susțin cei care le-au încercat. Asta fără a mai lua în considerare și crema de vanilie care dau o savoare specială. Preparatul este ușor de pregătit acasă, cu câteva ingrediente simple și puțină răbdare.

Desertul surprinde, mai ales în această perioadă de toamnă, dat fiind că este acel desert care strânge oamenii în jurul unei mese, lângă o ceașcă de cafea sau de ceai.

Ingredientele necesare preparatului

Pentru a pregăti rulourile cu scorțișoară și vanilie este nevoie de mai multe ingrediente. Pe de-o parte trebuie să pregătim aluatul, iar pe de altă parte umplutura de scorțișoară și crema de vanilie. Pentru aluat avem nevoie de următoarele:

  • 500 g făină tip 000;
  • 7 g drojdie uscată;
  • 3 gălbenușuri;
  • 250 ml lapte;
  • 70 g unt topit;
  • 60 g zahăr;
  • un vârf de linguriță de sare.

Pentru umplutura de scorțișoară este nevoie de următoarele:

  • 100 g unt;
  • 200 g zahăr brun;
  • 1 lingură scorțișoară;
  • extract sau esență de vanilie

Iar pentru cremă trebuie să folosim următoarele:

  • 300 g cremă de brânză;
  • 80 g zahăr pudră;
  • semințele unei păstăi de vanilie (sau extract natural);
  • 150 g smântână lichidă pentru frișcă (opțional).

Cum se pregătesc rulourile de scorțișoară și vanilie

Odată ce am strâns toate ingredientele necesare pregătirii pentru rulourile de scorțișoară și vanilie, urmează etapele pregătirii.

În primul rând este nevoie de pregătiți drojdia. Aceasta se amestecă într-un castronel cu puțin lapte călduț și o linguriță de zahăr. După ce se amestecă, drojdia trebuie lăsată câteva minute până se activează, adică devine spumoasă.

Al doilea pas presupune pregătirea aluatului. Într-un vas mai mare se cerne făina, pentru a fi mai aerată și se adaugă sarea. Apoi se încorporează gălbenușurile, untul topit, drojdia activată și restul de lapte amestecat cu zahăr. Aluatul se frământă până devine elastic și nu se mai lipește de mâini.

Apoi, bolul este acoperit cu un prosop curat și se lasă la dospit, la cald, pentru aproximativ o oră. Este gata atunci când și-a dublat volumul.

Pregătirea umpluturii pentru rulouri

În timp ce aluatul este lăsat la dospit, pregătiți umplutura de scorțișoară. Astfel, într-un vas se amestecă untul moale cu zahărul brun, scorțișoara și vanilia, până când se obține o pastă aromată și omogenizată. Se lasă să se odihnească până când avem aluatul pregătit.

Aluatul se întinde pe o planșetă suficient de mare, unsă cu ulei, până se obține o foaie cu o grosime de aproximativ un centimetru. Aceasta este acoperită cu umplutura care se întinde uniform pe toată suprafața. Apoi, foaia se rulează strâns, cu umplutura la mijloc.

Rulourile cu un cuțit bine ascuțit sau cu o ață alimentară și se așează într-o tavă unsă cu unt, lăsând spațiu între ele. Apoi, tava se acoperă cu folie alimentară și se mai lasă la dospit pentru încă 30 de minute. Înainte de a băga la cuptur, peste rulourile din tavă se toarnă smântâna lichidă amestecată cu un ou, vanilie și zahăr, pentru un plus de cremozitate.

Rulourile se coc în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade Celsius, pentru 15 minute, pe raftul din mijloc. Apoi tava este mutată pe raftul inferior, iar rulourile cu scorțișoară mai sunt lăsate încă 10-12 minute, la copt, până când se rumenesc.

Cremea de brânză asigură finalul perfect

După ce rulourile s-au rumenit frumos și s-au copt, tava este scoasă afară din cuptor și se lasă să se răcorească.

Cât timp rulourile se răcoresc, se pregătește crema de brânză cu zahăr pudră și semințe de vanilie până se obține o cremă fină și omogenă.

Cremea se întinde pe rulourile călduțe, pentru un contrast irezistibil între blatul cald și crema rece.

