Preparatul pe care îl recomandă Mihaela Bilic: “Măcar de 2 ori pe săptămână”. Ce beneficii are pentru organism

Medicul nutriționist recomandă tuturor ca măcar de două ori pe săptămână să consume acest .

Este vorba despre mazărea cu pui, cu mult mărar. Mihaela Bilic a precizat că este indicat să avem în meniu leguminoase-boabe ca să alternăm proteinele animale cu cele vegetale.

Medicul nutriționist a explicat și care sunt beneficiile pentru organism, atunci când consumăm mazăre, și anume, “ajută la menținerea echilibrului glicemic, pentru că amidonul din ea se absoarbe lent și ține de foame. Are minerale din belșug plus proteine vegetale, chiar dacă nu sunt de calitatea I”.

Ea a mai specificat și faptul că dacă gătim mazărea cu sos de roșii, vom crește absorția fierului.

„Mazărea congelată este cea mai practică variantă în orice sezon”

„Mazăre cu pui și muuuuult mărar

Măcar de 2 ori/săpt ar trebui să avem în meniu leguminoase-boabe ca să alternăm proteinele animale cu cele vegetale. După ce soia a picat în dizgrație, de modificată genetic ce este (80% din culturi sunt cu OMG-uri), mazărea s-a trezit încoronată drept proteina vegetală perfectă!

Dacă fasolea boabe trebuie fiartă în multe ape ca să nu baloneze, mazărea nu are acest inconvenient. E plină de fibre, deci satură. Ajută și la menținerea echilibrului glicemic, pentru că amidonul din ea se absoarbe lent și ține de foame. Are minerale din belșug plus proteine vegetale, chiar dacă nu sunt de calitatea I.

Prin combinarea leguminoaselor cu cereale acoperim tot spectrul de aminoacizi esențiali, deci nu-i greșit să o mâncăm cu o felie de pâine. Apoi, dacă o gătim cu sos de roșii, creștem absorția fierului. Și nu în ultimul rând, dacă îi punem mărar din belșug nu mai are nevoie de sare și ajută la ameliorarea celulitei.

Mazărea congelată este cea mai practică variantă în orice sezon și dacă folosiți o oală de fiert sub presiune, în 20 min masa e gata.”, a scris Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.