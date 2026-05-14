Traian Avarvarei
14 mai 2026, 08:18
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Fostul preşedinte Traian Băsescu a calificat anularea alegerilor prezidențiale din 2024 drept „o afacere dâmbovițeană” și a punctat că „mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage peste alegeri”. Acesta e sceptic că se vor găsi probe privind un eventual amestec al Rusiei în scrutin.

Băsescu: Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor

„Originea situaţiei politice pe care o avem e în furtul alegerilor din 2024. Atunci s-a făcut tot ce s-a putut ca românii să nu înţeleagă ce votează. Ce să înţeleagă românul când merge la vot, dacă el are de votat primarul, consilierul, lista de europarlamentari – care e lista comună PSD, PNL? (…) Confuzie totală!

Vin şi prezidenţialele. Şi fac turul 1 la prezidenţiale, fac în săptămâna următoare alegere parlamentare şi vin cu turul 2 la prezidenţiale. Ce a înţeles românul? Ce a votat el în astea trei săptămani ? (…) Pe urmă, pui capacul la toate şi anulezi turul 1 de la prezidenţiale. (…)

Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. (…) N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează și au mers pe ideea: vor vota cum îi prostim prin televiziuni, prin TikTok”, a declarat Traian Băsescu, la TVR Info.

Ce crede Băsescu despre anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale din 2024

Băsescu a mai afirmat că președintele Nicușor Dan a comis o „mare greșeală” când a promis că va veni el cu un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 deoarece „nu e treaba lui”, ci a procurorului general să descopere dacă e ceva penal acolo sau nu.

„Ce vă spun eu însă cu instinctul pe care mi l-am format, e o afacere dâmboviţeană”, a punctat fostul președinte.

Acesta s-a arătat apoi sceptic că se vor găsi vreodate dovezi că rușii s-au implicat în alegerile respective: „Mă îndoiesc că se vor găsi probe că sunt implicaţi ruşii. Ruşii, în ticăloşia lor, când au văzut că apar suspiciuni, au jucat-o propagandistic cu Zaharova, cu toată lumea. Făceau declaraţii, plus oamenii de influenţă pe care îi au în presă, în societatea civilă, toţi o ţineau cu ruşii cum ne-au furat preşedintele. Nu, ni l-am furat noi. Şi nu e prima dată”.

În schimb, Traian Băsescu suspectează o implicare a PSD-ului: „Mie să nu-mi spună PSD-ul că ei n-au năravul să se bage peste alegeri. (…) Le-am simţit pe pielea mea. Mi-aduc aminte alegerile din 2009 când nu ştiau cum să falsifice rezultatul să nu câştig eu alegerile, că-s furate voturi, că se renumărăm, s-au renumărat. Până la urmă, le-am câştigat”.

