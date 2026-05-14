Intervenție de amploare după ce un incendiu a izbucnit la un depozit din Ilfov

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 08:15
  Ce forțe au fost mobilizate după un incendiu a izbucnit la depozit
  Cum au acționat salvatorii pentru stingerea focului

Un incendiu a izbucnit la un depozit din Chiajna. În urma incidentului au fost afectată o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați.

Ce forțe au fost mobilizate după un incendiu a izbucnit la depozit

La fața locului, pompierii au intervenit cu 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime și Detașamentul Special de Salvatori.

De asemenea, au fost trimise o autospecială de transport roboți, una de descarcerare și două echipaje SMURD, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime. Dispozitivul de intervenție a fost organizat pe toate cele patru laturi ale clădirii de pe strada Comerțului, concomitent cu refularea apei de la înălțime prin intermediul autoscărilor.

Referitor la stadiul în care se afla clădirea în momentul alertării, reprezentanții autorităților au precizat gravitatea situației:

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul acoperișului unui depozit de aproximativ 4000 mp”, a declarat ISUBIF

Cum au acționat salvatorii pentru stingerea focului

Echipele de intervenție au reușit să pătrundă în interiorul depozitului, constatând că focul se manifesta atât în interiorul clădirii, cât și la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați.

După ce focarul a fost localizat, pompierii au lucrat pe tot parcursul nopții pentru decopertarea elementelor de acoperiș și lichidarea completă a tuturor focarelor.

Deși suprafața totală a depozitului este una considerabilă, intervenția rapidă a făcut ca nicio persoană să nu fie rănită în acest incident.

