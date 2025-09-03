Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri un decret de decorare post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, care a încetat din viață în urmă cu aproape o lună.

Cine a fost sora lui Corneliu Coposu

Cum a fost înființată Fundația Corneliu Coposu

„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații, Președintele Nicușor Dan a conferit post-mortem Ordinul Național «Serviciul Credincios» în grad de Cavaler doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu”, se arată într-un comunicat al Adminstrației Prezidențiale.

Rodica Coposu, sora lui fost preşedinte al Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat în perioada 1990-1995, a murit la vârsta de 93 de ani, pe data de 7 august.

Steluța Lucia Rodica Coposu a fost sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu.

S-a născut la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, jud. Sălaj.

A urmat cursurile primare în 4 localități diferite: clasa I-a la Bobota, clasa a II-a, în comuna Coșlariu (jud.Alba), clasa a III-a în comuna Oarda de jos(jud.Alba) și clasa a IV-a, la Școala nr. 2 din Alba-Iulia. Ulterior a urmat Liceul de fete din Alba-Iulia (1943-1944) iar mai apoi între 1944-1947 Școala Centrală de fete din București. Între 1947-1951 a urmat cursurile Liceului de fete nr. 12(azi, Colegiul ”Titu Maiorescu”).

Între anii 1951-1956 a urmat cursurile Institutului Politehnic din București. Împreună cu sora sa, Flavia, a susținut familia din bursa primită ca elevă, potrivit Fundației Coposu care a făcutu anunțul decesului pe .

Cum a fost înființată Fundația Corneliu Coposu

La 17 iulie 1996, împreună cu sora ei, , au decis să înființeze Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor dispărut cu un an mai devreme

În anul 2009, alături de sora sa Flavia, a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, cu Crucea Casei Regale a României.