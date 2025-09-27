B1 Inregistrari!
Președintele Sindicatului Național Finanțe Publice: „Încercăm să ne așezăm la masa discuțiilor"

Președintele Sindicatului Național Finanțe Publice: „Încercăm să ne așezăm la masa discuțiilor”

Selen Osmanoglu
27 sept. 2025, 13:58
Președintele Sindicatului Național Finanțe Publice: „Încercăm să ne așezăm la masa discuțiilor”
sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Despre protest
  2. Mesajul președintelui SindFISC
  3. Ce vor sindicaliștii

Sute de angajați din structurile Ministerului de Finanțe, membri ai Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC, protestează sâmbătă timp de două ore în fața sediului Ministerului Finanțelor.

Despre protest

Scopul protestului este de a atrage atenția asupra drepturilor și demnității finanțiștilor și asupra condițiilor de muncă din sistem.

Președintele organizației sindicale, Nicolae-Liviu Toader, a comunicat că la protest vor participa în jur de 350 de reprezentanți din toate județele țării.

Tot acesta susține că manifestația va fi una pașnică, fără vuvuzele sau fumigene, doar cu pancarte prin care oamenii vor să își transmită doleanțele.

Mesajul președintelui SindFISC

Liderul sindical susține că au fost solicitate întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai ANAF, iar primele discuții ar putea avea loc chiar în cursul zilei sau săptămâna viitoare.

„Noi am solicitat conducerilor Ministerului Finanțelor și ANAF să avem o întâlnire încă de astăzi (sâmbătă, n.r.), în contextul în care miniștrii mai sunt la muncă, lucrează și sâmbăta. Dacă nu, săptămâna viitoare când vor fi disponibili. Deja am fost notificați că este posibil să fim primiți. Important este să transmitem semnalul și să încercăm să ne așezăm la masa discuțiilor”, a declarat Nicolae-Liviu Toader, pentru Agerpres.

Ce vor sindicaliștii

Sindicatul solicită următoarele:

  • redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor;
  • recunoașterea specificului activității și definirea domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării;
  • adoptarea Statutului finanțistului cu drepturi și îndatoriri clare;
  • finanțare corectă pentru funcționarea instituțiilor fără costuri pentru angajați;
  • normarea realistă a muncii și asigurarea personalului necesar;
  • digitalizare accelerată și eficientă;
  • depolitizarea instituțională și titularizarea profesioniștilor pe posturi de conducere;
  • consolidarea Școlii de fiscalitate și instruire modernă;
  • recompensarea performanței și a efortului suplimentar;
  • un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea și riscurile muncii.

Sindicatul Național Finanțe Publice subliniază că prin această inițiativă urmărește nu doar respectarea drepturilor legale și îmbunătățirea condițiilor de muncă, ci și apărarea imaginii și demnității întregului corp profesional al finanțiștilor, esențial pentru buna funcționare a statului român.

