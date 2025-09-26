avansează continuu, însă unii oameni nu se adaptează la aceasta. O companie din domeniul IT a mii de care nu au ținut pasul cu evoluția inteligenței artificiale.

Concedieri în masă

Accenture este prima companie IT care a dat startul concedierilor în rândul angajaților care nu s-au putut adapta inteligenței artificiale.

Peste 11.000 de angajaţi la nivel global au rămas fără job, în ultimele trei luni. Mai mult, compania a avertizat că mai urmează concedieri dacă situația nu se îmbunătățește, conform Ziarul Financiar.

Compania avea 791.000 de angajați. Numărul acestora a scăzut, la sfârşitul lunii august, la 779.000.

De asemenea, aceasta a detaliat un program de restructurare de 865 milioane de dolari şi a prezentat perspective pentru anul fiscal următor.

„Ne despărţim de oamenii pentru care recalificarea nu este o cale viabilă pentru a dobândi experienţele de care avem nevoie”, a declarat directorul executiv Julie Sweet.

Cererea pentru proiecte mari de transformare digitală încă este semnificativă, însă companiile au fost reținute în a angaja consultanţi externi pe termen scurt.

Profesii apărute din dezvoltarea inteligenței artificiale

Adaptarea la inteligența artificială, care este într-o continuă dezvoltare, este necesară. Iată ce profesii au apărut din dezvoltarea acesteia, conform capital.ro!

Noile profesii: