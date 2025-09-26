B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Prima companie IT care și-a concediat angajații ce nu s-au putut adapta inteligenței artificiale. Câte persoane au rămas fără job

Prima companie IT care și-a concediat angajații ce nu s-au putut adapta inteligenței artificiale. Câte persoane au rămas fără job

Selen Osmanoglu
26 sept. 2025, 19:15
Prima companie IT care și-a concediat angajații ce nu s-au putut adapta inteligenței artificiale. Câte persoane au rămas fără job
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Concedieri în masă
  2. Profesii apărute din dezvoltarea inteligenței artificiale

Tehnologia avansează continuu, însă unii oameni nu se adaptează la aceasta. O companie din domeniul IT a concediat mii de angajați care nu au ținut pasul cu evoluția inteligenței artificiale.

Concedieri în masă

Accenture este prima companie IT care a dat startul concedierilor în rândul angajaților care nu s-au putut adapta inteligenței artificiale.

Peste 11.000 de angajaţi la nivel global au rămas fără job, în ultimele trei luni. Mai mult, compania a avertizat că mai urmează concedieri dacă situația nu se îmbunătățește, conform Ziarul Financiar.

Compania avea 791.000 de angajați. Numărul acestora a scăzut, la sfârşitul lunii august, la 779.000.

De asemenea, aceasta a detaliat un program de restructurare de 865 milioane de dolari şi a prezentat perspective pentru anul fiscal următor.

„Ne despărţim de oamenii pentru care recalificarea nu este o cale viabilă pentru a dobândi experienţele de care avem nevoie”, a declarat directorul executiv Julie Sweet.

Cererea pentru proiecte mari de transformare digitală încă este semnificativă, însă companiile au fost reținute în a angaja consultanţi externi pe termen scurt.

Profesii apărute din dezvoltarea inteligenței artificiale

Adaptarea la inteligența artificială, care este într-o continuă dezvoltare, este necesară. Iată ce profesii au apărut din dezvoltarea acesteia, conform capital.ro!

Noile profesii:

  • Prompt engineer: Acesta știe să construiască instrucțiuni clare pentru modele AI, astfel încât să ofere rezultate relevante. Rolul său combină gândirea logică, abilitățile lingvistice și înțelegerea tehnică a modului în care funcționează algoritmii.
  • Specialistul în etica AI: El are grijă ca tehnologia să fie folosită corect și responsabil. El se asigură că algoritmii nu discriminează, că respectă legislația și că datele sensibile sunt protejate.
  • Data annotators: Aceștia etichetează imagini, texte și sunete pentru a antrena modelele. Deși munca lor poate părea repetitivă, ea este foarte importantă pentru că fără etichetări precise, algoritmii nu pot învăța să recunoască tipare și să ofere rezultate corecte.
  • Experți în securitate cibernetică: Aceștia trebuie să protejeze rețele, baze de date și infrastructuri critice, folosind atât instrumente clasice, cât și soluții bazate pe AI.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
Eveniment
O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
Eveniment
Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
Un tehnician Tesla a fost atacat de un robot în fabrică. Ce sumă uriașă cere angajatul drept despăgubire
Eveniment
Un tehnician Tesla a fost atacat de un robot în fabrică. Ce sumă uriașă cere angajatul drept despăgubire
Castanele, superalimentul toamnei. Ce beneficii aduc și cum le poți prepara
Eveniment
Castanele, superalimentul toamnei. Ce beneficii aduc și cum le poți prepara
CFR Călători anunță reduceri masive pentru studenți. Care sunt condițiile de călătorie în anul universitar 2025–2026
Eveniment
CFR Călători anunță reduceri masive pentru studenți. Care sunt condițiile de călătorie în anul universitar 2025–2026
Consecințele unei injectări nereușite cu Botox: „Să te uiți la un ecran toată ziua cu un singur ochi nu este ușor”. Ce a pățit o tânără de 28 de ani
Eveniment
Consecințele unei injectări nereușite cu Botox: „Să te uiți la un ecran toată ziua cu un singur ochi nu este ușor”. Ce a pățit o tânără de 28 de ani
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă. A fost trimis în judecată de DNA în urmă cu două luni, în dosarul lui Coldea
Eveniment
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă. A fost trimis în judecată de DNA în urmă cu două luni, în dosarul lui Coldea
Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit la Spitalul Sf Maria din Iași: “Aseară, starea ei era încă bună, dar li s-a părut că ea e agitată și i-au dat calmante”
Eveniment
Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit la Spitalul Sf Maria din Iași: “Aseară, starea ei era încă bună, dar li s-a părut că ea e agitată și i-au dat calmante”
Obiectele bizare uitate în aeroporturi și gări. Cum sunt gestionate și cine le poate recupera
Eveniment
Obiectele bizare uitate în aeroporturi și gări. Cum sunt gestionate și cine le poate recupera
Noua escrocherie care te lasă fără bani pe card. Cum vă puteți da seama că e o țeapă
Eveniment
Noua escrocherie care te lasă fără bani pe card. Cum vă puteți da seama că e o țeapă
Ultima oră
21:46 - Secretul celei mai în vârstă persoană din lume, care a trăit până la 117 ani: “Trei porții de iaurt pe zi”
21:43 - O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
21:35 - Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
21:08 - Un tehnician Tesla a fost atacat de un robot în fabrică. Ce sumă uriașă cere angajatul drept despăgubire
20:53 - Castanele, superalimentul toamnei. Ce beneficii aduc și cum le poți prepara
20:53 - Consilierul guvernatorului BNR: „România riscă să ajungă în situația Greciei, fără bani de pensii și salarii”
20:22 - A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: „Avea burta foarte umflată”
20:18 - Poliția sârbă a arestat suspecți acuzați de instruirea de protestatari moldoveni și români în tactici de luptă
20:14 - CFR Călători anunță reduceri masive pentru studenți. Care sunt condițiile de călătorie în anul universitar 2025–2026
20:05 - Consecințele unei injectări nereușite cu Botox: „Să te uiți la un ecran toată ziua cu un singur ochi nu este ușor”. Ce a pățit o tânără de 28 de ani