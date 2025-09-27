B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor

Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor

Selen Osmanoglu
27 sept. 2025, 10:05
Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor
Foto: Ministerul Finanţelor / Facebook
Cuprins
  1. Ce este Sindicatul Național Finanțe Publice
  2. Ce s-a întâmplat
  3. Ce solicită sindicatul
  4. Cine va mai participa la protest

Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC) organizează sâmbătă, între orele 12:00 – 14:00, un protest în fața sediului Ministerului Finanțelor.

Ce este Sindicatul Național Finanțe Publice

Sindicatul Național Finanțe Publice este o organizație sindicală națională care reunește, pe baza liberului consimțământ, angajați, funcționari publici și personal contractual, din cadrul Ministerului Finanțelor și instituțiilor aflate în subordinea și/sau sub coordonarea acestuia.

„Unificarea și consolidarea activității sindicale din Finanțele Publice, la nivel național, cu scopul obținerii reprezentativității la nivel de angajatori și sisteme instituționale MF/ANAF/ONJN/AVR/ONPCSB reprezintă unul din obiective principale ale SindFISC”, se arată pe site-ul oficial al SindFISC.

Ce s-a întâmplat

Protestul dorește să atragă atenția asupra drepturilor și demnității finanțiștilor și asupra condițiilor de muncă din sistem.

Acțiunea vizează promovarea celor 10 revendicări esențiale – „10 pentru finanțiști”, menite să susțină angajații, funcționarea corectă a instituțiilor financiare și fiscale și informarea corectă a opiniei publice, conform Agerpres.

Ce solicită sindicatul

Sindicatul solicită următoarele:

  • redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor;
  • recunoașterea specificului activității și definirea domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării;
  • adoptarea Statutului finanțistului cu drepturi și îndatoriri clare;
  • finanțare corectă pentru funcționarea instituțiilor fără costuri pentru angajați;
  • normarea realistă a muncii și asigurarea personalului necesar;
  • digitalizare accelerată și eficientă;
  • depolitizarea instituțională și titularizarea profesioniștilor pe posturi de conducere;
  • consolidarea Școlii de fiscalitate și instruire modernă;
  • recompensarea performanței și a efortului suplimentar;
  • un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea și riscurile muncii.

Cine va mai participa la protest

La protest vor participa reprezentanți ai organizațiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanțelor, inclusiv Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Evenimentul beneficiază și de sprijinul altor organizații sindicale din administrația publică și la nivel european.

Sindicatul Național Finanțe Publice subliniază că prin această inițiativă urmărește nu doar respectarea drepturilor legale și îmbunătățirea condițiilor de muncă, ci și apărarea imaginii și demnității întregului corp profesional al finanțiștilor, esențial pentru buna funcționare a statului român.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
Eveniment
Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
Eveniment
Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Eveniment
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Surpriză în vacanță! O femeie nu a știut că este însărcinată până în momentul în care a născut într-o toaletă
Eveniment
Surpriză în vacanță! O femeie nu a știut că este însărcinată până în momentul în care a născut într-o toaletă
Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
Economic
Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
Alertă de securitate. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria este verificată de Consiliul Concurenței
Eveniment
Alertă de securitate. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria este verificată de Consiliul Concurenței
Doi români au stârnit râsete și controverse pe un aeroport canadian. Ce aveau cei doi în bagaje și cum au ajuns subiectul unui documentar
Eveniment
Doi români au stârnit râsete și controverse pe un aeroport canadian. Ce aveau cei doi în bagaje și cum au ajuns subiectul unui documentar
O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
Eveniment
O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
Eveniment
Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
Un tehnician Tesla a fost atacat de un robot în fabrică. Ce sumă uriașă cere angajatul drept despăgubire
Eveniment
Un tehnician Tesla a fost atacat de un robot în fabrică. Ce sumă uriașă cere angajatul drept despăgubire
Ultima oră
12:10 - Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
11:50 - Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
11:11 - Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
10:32 - Cluj: O fetiță de 7 ani ar fi fost strangulată de un coleg de școală
09:36 - Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
08:53 - Regele Charles al III-lea și regina Camilla vor vizita Vaticanul la final de octombrie. Ei se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea
08:23 - Ion Țiriac: „Costă 125.000 de euro pe an”. Ce plăcere nevinovată are
23:59 - Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
23:54 - Roxana Ciuhulescu, despre „Survivor”: „M-am dus și am aflat cum e: foamete, umilință”
23:42 - Se introduce un abonament pentru Facebook și Instagram / Ce se va întâmpla cu utilizatorii care nu vor plăti