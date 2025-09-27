Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC) organizează , între orele 12:00 – 14:00, un în fața sediului Ministerului Finanțelor.

Ce este Sindicatul Național Finanțe Publice

Sindicatul Național Finanțe Publice este o organizație sindicală națională care reunește, pe baza liberului consimțământ, angajați, funcționari publici și personal contractual, din cadrul Ministerului Finanțelor și instituțiilor aflate în subordinea și/sau sub coordonarea acestuia.

„Unificarea și consolidarea activității sindicale din Finanțele Publice, la nivel național, cu scopul obținerii reprezentativității la nivel de angajatori și sisteme instituționale MF/ANAF/ONJN/AVR/ONPCSB reprezintă unul din obiective principale ale SindFISC”, se arată pe site-ul oficial al SindFISC.

Ce s-a întâmplat

Protestul dorește să atragă atenția asupra drepturilor și demnității finanțiștilor și asupra condițiilor de muncă din sistem.

Acțiunea vizează promovarea celor 10 revendicări esențiale – „10 pentru finanțiști”, menite să susțină angajații, funcționarea corectă a instituțiilor financiare și fiscale și informarea corectă a opiniei publice, conform Agerpres.

Ce solicită sindicatul

Sindicatul solicită următoarele:

redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor;

recunoașterea specificului activității și definirea domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării;

adoptarea Statutului finanțistului cu drepturi și îndatoriri clare;

finanțare corectă pentru funcționarea instituțiilor fără costuri pentru angajați;

normarea realistă a muncii și asigurarea personalului necesar;

digitalizare accelerată și eficientă;

depolitizarea instituțională și titularizarea profesioniștilor pe posturi de conducere;

consolidarea Școlii de fiscalitate și instruire modernă;

recompensarea performanței și a efortului suplimentar;

un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea și riscurile muncii.

Cine va mai participa la protest

La protest vor participa reprezentanți ai organizațiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanțelor, inclusiv Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Evenimentul beneficiază și de sprijinul altor organizații sindicale din administrația publică și la nivel european.

Sindicatul Național Finanțe Publice subliniază că prin această inițiativă urmărește nu doar respectarea drepturilor legale și îmbunătățirea condițiilor de muncă, ci și apărarea imaginii și demnității întregului corp profesional al finanțiștilor, esențial pentru buna funcționare a statului român.