B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Prețul căpșunilor urcă după o iarnă grea. Cât vor plăti românii pentru primele fructe românești

Prețul căpșunilor urcă după o iarnă grea. Cât vor plăti românii pentru primele fructe românești

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 10:11
Sursă Foto: Freepik.com
Primăvara vine cu gust dulce! Primele căpșuni românești sunt gata să-și facă apariția pe tarabele din piețe, spre bucuria tuturor pofticioșilor.

După o iarnă dificilă, cu temperaturi scăzute, agricultorii pot, în sfârșit, să răsufle ușurați, au reușit să-și protejeze culturile. Totuși, eforturile și costurile ridicate se vor reflecta în prețul fructelor din acest sezon.

Ce măsuri de protecţie s-au luat

Pentru a salva culturile de temperaturile scăzute, agricultorii au fost nevoiți să intervină constant. „Le-am făcut o protecţie mai mare împotriva frigului. Mai multă pânză pusă la ele, mult mai multă grijă în fiecare zi”, a transmis un agricultor pentru Observator News.

Practic, fiecare noapte rece a însemnat o nouă verificare și o atenție sporită pentru plante, astfel încât căpșunile să ajungă în siguranță la maturitate.

Cum se reflectă costurile în preţuri

Toate aceste eforturi au venit cu un cost considerabil, aproximativ trei mii de euro investiți doar pentru protejarea culturilor. Iar acest lucru se vede direct în prețul final. Dacă anul trecut kilogramul pleca de la 30 de lei la producător, anul acesta prețul crește cu cel puțin 5 lei, potrivit sursei menționate.

Până ajung pe tarabe, sumele pot urca și mai mult, lucru remarcat și de cumpărători. „Nu pentru toate buzunarele, clar!”, a spus un client. Un altul compară: „În Austria e mult mai puţin. Aici sunt foarte mari, pentru salariile de aici…”.

Chiar și așa, unii nu rezistă tentației: „Sunt cam scumpe, dar trebuie să ne facem şi poftele, că de-aia muncim!”. Până la apariția celor românești, mulți se orientează spre importuri, mai ales din Grecia, unde prețurile variază între 10 și 17 lei kilogramul. „Pe ale noastre le-aş prefera, dar încă nu sunt. Soluţia următoare e Grecia”, a declarat un cumpărător, în timp ce o mamă a precizat: „O caserolă 10 lei. Sincer, mi se par mari, dar am zis să guste şi copiii la început de primăvară”.

Când ajung pe piaţă căpşunile din câmp

Deocamdată, pe piață sunt disponibile doar căpșunile crescute în solarii. Pentru cele din câmp, românii mai au de așteptat până la sfârșitul lunii mai. Vremea capricioasă continuă să influențeze ritmul de coacere, chiar dacă a trecut deja mai bine de o lună de la începutul primăverii. Până atunci, pofticioșii trebuie să aleagă între răbdare și variantele din import, în timp ce speranța rămâne la gustul autentic al căpșunilor românești.

Tags:
