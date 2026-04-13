B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României. Când va avea loc evenimentul. Pe cine aduce Hagi la „tricolori”

Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României. Când va avea loc evenimentul. Pe cine aduce Hagi la „tricolori"

Adrian A
13 apr. 2026, 11:46
Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României. Când va avea loc evenimentul. Pe cine aduce Hagi la tricolori
Gică Hagi. Sursa foto: Captură video - Gazeta Sporturilor / YouTube
Cuprins
  1. Gică Hagi, oficial la națională
  2. Contractul lui Hagi la „tricolori”
  3. Programul naționalei în Liga Națiunilor

Echipa națională de fotbal a României se pregătește să își primească noul selecționer. FRF va relua în această săptămână procesul de numire a noului tehnician, iar negocierile cu Gică Hagi pentru a-i prelua pe „tricolori” sunt doar o formalitate. Noul selecționer ar urma să fie prezentat oficial în cursul zilei de vineri.

Gică Hagi, oficial la națională

După decesul lui Mircea Lucescu, Federația Română de Fotbal a suspendat procesul de numire a noului selecționer, însă acesta va fi reluat în această săptămână. Comitetul Executiv se va reuni joi, 16 aprilie, pentru a-l mandata pe Răzvan Burleanu să demareze negocierile cu Gică Hagi.
Procesul de joi va fi o simplă formalitate, în condițiile în care între președintele FRF și fostul mare fotbalist român există deja un acord. Conform Fanatik, prezentarea noului selecționer va avea loc în cursul zilei de vineri, când va avea loc o conferință de presă. Hagi va merge mai departe cu staff-ul tehnic pe care l-a avut și Mircea Lucescu în ultimul său mandat alături de „tricolori”.
Concret, fostul mare fotbalist român va colabora cu Jerry Gane, Florin Constantinovici și antrenorul cu portarii Leo Toader, urmând a aduce un singur nume nou la echipa națională. Este vorba despre Cătălin Anghel, cel care i-a fost secund la Farul Constanța.

Contractul lui Hagi la „tricolori”

Contractul lui Gică Hagi va avea o durată de doi ani, la care s-ar putea adăuga încă doi ani, prelungirea făcându-se automat, în cazul în care Hagi reușește să califice România la EURO 2028. În caz contrar, FRF va stabili atunci dacă antrenorul rămâne sau nu la echipă.

Gică va avea un salariu anual de aproximativ 300.000 de euro, iar contractul ar include o clauză de mărire salarială după primii doi ani, în funcție de rezultate.

Pe lângă salariu, sunt prevăzute bonusuri consistente de performanță: o primă de 500.000 de euro pentru calificarea la Campionatul European din 2028 și un bonus de 1.000.000 de euro în cazul calificării la Campionatul Mondial din 2030.

Programul naționalei în Liga Națiunilor

Echipa națională se va reuni din nou în vară, pentru două partide de pregătire (unul cu Georgia și altul contra unei adversare care urmează să fie stabilită), după care își vor îndrepta atenția către Liga Națiunilor.
În toamnă se va desfășura faza grupelor, iar România va disputa 6 meciuri, câte două cu Suedia, Polonia și Bosnia. Locul 1 din grupă va promova în Liga A, iar locul 2 va juca baraj pentru ajungerea în elită.
Poziția a treia va duce la barajul de menținere în Liga B, iar ultimul loc va aduce cu sine retrogradarea în Liga C. Rezultatele obținute în Liga Națiunilor vor decide și urna din care va face parte România în preliminariile EURO 2028.
Concret, dacă vor termina pe locurile 1 sau 2, „tricolorii” vor fi în cea de-a doua urnă valorică, iar dacă se vor clasa pe locurile 3 sau 4 vor ajunge în urna a treia.
Tags:
Ultima oră
12:26 - George Simion, reacție confuză după eșecul lui Viktor Orbán în Ungaria: „Cum va arăta viitorul?”
12:19 - Europa pensiilor, împărțită în două. Unde trăiesc bine vârstnicii și unde banii nu le ajung pentru un trai decent
12:15 - Gheorghe Turda, dezamăgit de unii colegi de breaslă: „Pe câți i-am ajutat, după care mi-au întors spatele. Dacă i-am iertat, și-au luat-o în cap”
12:09 - Un șofer a fost prins băut la volan pe DN13, cu trei minori în autoturism. Ce alcoolemie avea acesta
11:59 - Reacția surprinzătoare a lui Donald Trump, în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orbán
11:43 - Adrian Ilie a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan
11:37 - Sfântul Mucenic Artemon, pomenit pe 13 aprilie. Rugăciunea rostită azi pentru ajutor și protecție
11:30 - Prima reacție a Vaticanului după ce Trump l-a numit pe Papa Leon „slab” și „dezastruos”: “Dezvăluie o neliniște mai profundă”
11:25 - Turiștii britanici schimbă destinațiile de vacanță. Alternativa mai ieftină la sudul Europei care câștigă teren
11:13 - Denise Rifai: Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostori și impostoare să posteze cool și inspirațional