Lunea Albă, 13 aprilie. Ce interdicții și credințe marchează a doua zi de Paște

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 11:03
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce interdicții și recomandări impune Lunea Albă
  2. Ce credințe și superstiții marchează Săptămâna Luminată
  3. Cum trebuie gestionate mesele și vizitele în a doua zi de Paște

Lunea Albă deschide cea de-a doua zi a sărbătorii Paștelui, fiind celebrată pe 13 aprilie și continuând atmosfera luminoasă a Învierii Domnului. În tradiția populară, această zi are o semnificație aparte și aduce un timp de liniște și reflecție. Este și un prilej de reconectare cu valorile transmise din generație în generație. 

Se spune că respectarea obiceiurilor specifice aduce echilibru în familie și păstrează vie legătura cu cei plecați dintre noi. Astfel, se menține armonia dintre lumea văzută și cea nevăzută.

Ce interdicții și recomandări impune Lunea Albă

În tradiția populară românească, Lunea Albă, sărbătorită pe 13 aprilie, păstrează liniștea și bucuria Paștelui. Este o zi în care ritmul obișnuit al vieții încetinește vizibil. Oamenii sunt încurajați să se oprească din treburile casnice solicitante și să se bucure de această perioadă de calm. Activități precum spălatul rufelor sau curățenia sunt considerate nepotrivite pentru o zi cu o încărcătură spirituală atât de mare. Se crede că nerespectarea acestor obiceiuri poate aduce ghinion sau dificultăți pe parcursul anului.

„Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri vizează renunțarea la activitățile casnice solicitante. Spălatul rufelor, curățenia sau alte treburi gospodărești sunt considerate nepotrivite într-o zi cu o asemenea încărcătură spirituală. Potrivit tradiției populare, nerespectarea acestei reguli ar putea atrage ghinion sau dificultăți pe parcursul anului.

Totodată, această zi ar trebui să se desfășoare într-un climat lipsit de tensiuni și conflicte. Paștele simbolizează iertarea și armonia, iar disputele sunt asociate cu energii negative. În acest context, oamenii sunt încurajați să-și rezolve neînțelegerile, să comunice cu blândețe și să petreacă momente de calitate alături de cei apropiați.

De asemenea, un rol important îl are respectul față de preparatele specifice sărbătorii. Risipa alimentară sau aruncarea mâncării sunt descurajate, fiind considerate gesturi nepotrivite. Tradiția promovează împărțirea bucatelor cu persoanele mai puțin norocoase și cultivarea recunoștinței pentru abundența mesei de sărbătoare.

Așadar, a doua zi de Paște este asociată cu bucuria și gândirea pozitivă. Vizitele la rude și prieteni, socializarea și atmosfera plăcută contribuie la menținerea spiritului sărbătorii. Și, conform credințelor populare, pot influența starea de bine pe tot parcursul anului.” , a explicat preotul Marius Oblu pentru digi24.ro.

Ce credințe și superstiții marchează Săptămâna Luminată

Săptămâna Luminată începe odată cu Paștele și continuă cu Lunea Albă. În tradiția populară, este văzută ca o perioadă aparte, încărcată de semnificații spirituale profunde și strâns legată de lumea celor adormiți. Se spune că sufletele celor care pleacă dintre noi în ziua Învierii sau în zilele următoare ajung direct în Rai, indiferent de păcatele săvârșite. În acest interval, porțile cerului rămân deschise, iar cele ale iadului se închid.

În vechime, oamenii aprindeau focuri pe dealuri sau în apropierea bisericilor și cimitirelor, pentru a alunga spiritele rele și pentru a proteja comunitatea. Focul avea și un rol simbolic puternic, fiind considerat un punct de legătură între lumi. Sufletele celor plecați s-ar apropia de flăcări pentru a se încălzi. Totodată, tradiția spune că cei născuți în această perioadă vor avea parte de noroc, protecție și un destin favorabil.

Cum trebuie gestionate mesele și vizitele în a doua zi de Paște

A doua zi de Paște pune accent pe cumpătare și generozitate, încurajând evitarea risipei alimentare și împărțirea bucatelor cu cei mai puțin norocoși. Aruncarea mâncării este privită ca un gest nepotrivit, în timp ce tradiția promovează recunoștința pentru abundența mesei de sărbătoare și respectul față de darurile primite.

În același timp, Paștele este un simbol al iertării și al armoniei, motiv pentru care oamenii sunt îndemnați să evite conflictele și tensiunile. Este o perioadă potrivită pentru a rezolva neînțelegerile și pentru a petrece timp de calitate alături de cei dragi. Vizitele la rude și prieteni, alături de o atmosferă caldă și relaxată, ajută la păstrarea spiritului sărbătorii. Potrivit tradiției, acestea pot influența starea de bine pe tot parcursul anului.

