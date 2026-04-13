Într-o lume în care totul se întâmplă pe fugă, mesele liniștite au devenit o raritate. Mulți oameni ajung să mănânce în picioare sau chiar în mers, fără să se mai gândească la impactul asupra organismului. Dar cât de nociv este, de fapt, acest obicei?

Nu poziția e problema, ci felul în care mănânci

Specialiștii atrag atenția că mâncatul în picioare nu este, în sine, periculos. Organismul poate digera eficient alimentele atât în poziție așezată, cât și în picioare, deoarece gravitația ajută tranzitul alimentar, scrie Click.

Problemele apar, însă, din context. De cele mai multe ori, mâncatul „din picioare” vine la pachet cu grabă, stres și lipsă de atenție, factori care pot afecta digestia.

Ce se întâmplă în organism după masă

Digestia începe încă din cavitatea bucală și continuă în stomac, fiind un proces care durează cel puțin două ore până când alimentele ajung în intestin. Tocmai de aceea, poziția corpului după masă contează mai mult decât cea din timpul mesei.

Potrivit explicațiilor oferite de Carolyn Newberry, întinsul imediat după ce ai mâncat poate favoriza arsurile gastrice, deoarece acidul din stomac poate urca în esofag. Din acest motiv, este recomandat să eviți să te culci imediat după masă.

Mâncatul în grabă, adevărata problemă

În practică, mâncatul în picioare este asociat cu un ritm rapid. Asta înseamnă mestecare insuficientă, înghițirea unei cantități mai mari de aer și, implicit, sau disconfort abdominal.

În plus, organismul are nevoie de aproximativ 20 de minute pentru a transmite senzația de sațietate. Dacă mănânci prea repede, există riscul să consumi mai mult decât ai nevoie.

Specialiștii recomandă un ritm lent, înghițituri mici și mestecare corectă, pentru a susține digestia și absorbția nutrienților.

De ce e mai rău să mănânci în mers

Un obicei și mai problematic este mâncatul în mers sau în timp ce faci alte activități. Lipsa de atenție crește riscul de înec și afectează modul în care corpul procesează alimentele.

După masă, organismul direcționează sângele către sistemul digestiv. Dacă începi imediat activități fizice intense, fluxul sanguin este redirecționat către mușchi, ceea ce poate încetini digestia și poate provoca disconfort.

Chiar și ridicarea bruscă după o masă copioasă poate duce la amețeală, din cauza schimbărilor de circulație.

Ce e recomandat, de fapt

Chiar dacă nu este întotdeauna posibil să iei masa „ca la carte”, câteva obiceiuri simple pot face diferența:

mănâncă încet și conștient

evită să te culci imediat după masă

nu face efort intens imediat după ce ai mâncat

acordă atenție semnalelor de sațietate

Concluzia specialiștilor

Mâncatul în picioare nu este, în sine, un pericol major pentru sănătate. Însă, atunci când devine un obicei asociat cu graba și lipsa de atenție, poate contribui la probleme digestive și la un aport alimentar dezechilibrat.

Pe scurt, nu poziția contează cel mai mult, ci modul în care alegi să mănânci.