Sărbători cu gol în suflet. De ce se simt românii mai singuri de Paște

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 08:58
Cuprins
  1. De ce Paștele poate accentua singurătatea
  2. Cum se simt românii în aceste zile
  3. Ce recomandă specialiștii

Pentru mulți, Paștele este sinonim cu familia, mesele îmbelșugate și momentele petrecute împreună. Totuși, nu toată lumea trăiește aceste zile la fel. Pentru unii, sărbătorile vin cu o liniște apăsătoare și un sentiment de gol. Bucuria din jur poate accentua și mai mult singurătatea resimțită. În special vârstnicii simt acest lucru atunci când casa rămâne tăcută, iar cei dragi sunt departe.

Dincolo de imaginea idealizată a sărbătorilor, realitatea este diferită pentru fiecare. Există oameni pentru care aceste zile sunt mai grele decât par. De aceea, este important să fim mai atenți la cei din jurul nostru. Gesturile simple, precum o vizită sau un telefon la momentul potrivit, pot aduce multă căldură și liniște.

De ce Paștele poate accentua singurătatea

Pentru unii, Paștele nu aduce liniște, ci scoate la suprafață un gol greu de ignorat. Deși este o sărbătoare asociată cu familia și apropierea, pentru mulți vine cu apăsare sufletească. Așteptările devin mai mari, iar imaginea unei familii unite face ca lipsurile să se simtă și mai puternic. Diferența dintre ceea ce vedem în jur și ceea ce trăim noi devine tot mai evidentă.

Un studiu recent arată că nu izolarea în sine afectează cel mai mult, ci modul în care este percepută. Cu alte cuvinte, poți fi înconjurat de oameni și totuși să te simți singur. „De fapt, e în noi singurătatea. Ține de perspectiva stărilor pe care le avem noi înșine. Este o stare pe care ți-o creezi la nivel mental, personal și sufletesc”, a explicat sociologul Enache Tușa pentru Observator News.

Cum se simt românii în aceste zile

În spatele sărbătorilor, mulți români trăiesc emoții amestecate, mai ales vârstnicii, pentru care Paștele aduce dor și amintiri. „Tot timpul simt. Am avut o soție cu care m-am înțeles foarte bine, am trăit o grămadă de ani.”, a spus un bătrân, pentru care lipsa persoanei dragi apasă și mai tare acum.

O altă bătrână găsește liniște în lucruri mărunte: „Vin aici, mă relaxez, mă gândesc, respir. Nu iau medicamente, decât să-mi fie rău, mai bine vin aici.” Sunt însă și momente de apropiere, chiar dacă fragile: „Am venit la fată. E ziua ei și am venit să o petrecem și noi.”

Pentru alții, sărbătorile rămân o perioadă încărcată emoțional: „Înainte se sărbători, altă ocazie în care ne simțim un pic încărcați sufletește”, au mai declarat românii, potrivit sursei menționate.

Ce recomandă specialiștii

Primul pas este mai simplu decât pare. Nu așteptați să vină de la altcineva. Specialiștii spun că inițiativa contează, chiar și în cele mai mici gesturi. Un telefon, un mesaj sau o plimbare scurtă pot schimba starea unei zile. Esențial este să nu vă izolați și să căutați conexiunea, chiar și în forme simple.

Psihologul Corina Pop recomandă o abordare conștientă a emoțiilor. „Cel mai bine este să facem acest grounding, această împământare. Să ne conștientizăm emoțiile, fie că sunt de tristețe, durere sau frică, și să vedem ce tip de emoție este”, a declarat aceasta.

În timp, avertizează specialiștii, singurătatea nu afectează doar emoțional, ci și fizic, putând duce la stres crescut și probleme de sănătate mai serioase.

