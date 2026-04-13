Vaticanul a reacționat pentru prima dată după la adresa Papa Leon al XIV-lea, într-un context tensionat pe plan internațional. Un oficial papal a respins acuzațiile, sugerând că reacția liderului american este, de fapt, o consecință a imposibilității de a controla vocea morală a Suveranului Pontif.

Cum explică Vaticanul atacul lui Donald Trump

Părintele Antonio Spadaro, subsecretar în administrația Vaticanului pentru Cultură și Educație, a oferit un răspuns amplu pe platforma X.

„Donald J. Trump îl vizează pe Papa Leon al XIV-lea – și, făcând asta, dezvăluie o neliniște mai profundă. Când puterea politică se întoarce împotriva unei voci morale, se întâmplă adesea pentru că nu o poate controla.

Trump nu se contrazice cu Leon; îl imploră să se întoarcă la un limbaj pe care să îl poată stăpâni. Dar Papa vorbește o altă limbă – una care nu poate fi redusă la gramatica forței, a securității sau a interesului național.

În acest sens, atacul este o declarație de neputință. Incapabilă să absoarbă acea voce, puterea încearcă să o delegitimeze. Dar, făcând asta, îi recunoaște implicit greutatea. Dacă Leon ar fi irelevant, nu ar merita niciun cuvânt. În schimb, este invocat, numit, combătut – semn că vorbele sale contează.

Aici se manifestă forța morală a Bisericii. Nu ca o contraputere, ci ca un spațiu în care puterea este judecată după un criteriu pe care nu îl controlează. Leon nu răspunde pe terenul polemicii – și tocmai de aceea rămâne dincolo de raza ei. El este liber.

Și tocmai această libertate – neînarmată și dezarmantă – este, poate, ceea ce deranjează cel mai tare. Și, în același timp, ceea ce contează cel mai mult”, a transmis acesta, potrivit

Schimbul de replici vine pe fondul tensiunilor generate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran. Papa Leon al XIV-lea, primul papă american din istorie, a criticat public declarațiile lui Donald Trump, calificând retorica acestuia la adresa Iranului drept „cu totul inacceptabile”.

Suveranul Pontif a făcut și o referire biblică puternică: „chiar dacă faceți multe rugăciuni, nu voi asculta – mâinile voastre sunt pline de sânge”.

Cum a reacționat Donald Trump

Replica liderului american nu a întârziat. Într-o postare pe rețelele sociale și ulterior în declarații publice, acesta a lansat un atac fără precedent.

„Nu sunt un fan al Papei Leon”, a spus Trump. „Nu ne place un papă care spune că e în regulă să ai o armă nucleară”, a mai continuat el.

Criticile au mers și mai departe, vizând pozițiile Suveranului Pontif pe teme internaționale și chiar modul în care ar fi fost ales.

Potrivit jurnalistului Christopher Lamb, o astfel de situație este extrem de rară.

„Nu îmi amintesc ultima dată când un președinte american a atacat un papă în acest fel”, a declarat acesta.

El l-a descris pe Papa Leon drept un contrapunct moral și diplomatic în raport cu Donald Trump, subliniind diferențele majore de viziune.

Ce face Papa Leon în timp ce este criticat

În timp ce polemica este în plină desfășurare, Papa Leon al XIV-lea se pregătește pentru un turneu important în Africa. Vizita include Algeria, Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială, fiind un moment simbolic, mai ales că va deveni primul papă care ajunge în Algeria.

Contrastul nu a trecut neobservat, în contextul implicării SUA în conflictul din Iran.