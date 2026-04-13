Prima reacție a Vaticanului după ce Trump l-a numit pe Papa Leon „slab” și „dezastruos”: “Dezvăluie o neliniște mai profundă”

Ana Maria
13 apr. 2026, 11:30
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum explică Vaticanul atacul lui Donald Trump
  2. Cum a reacționat Donald Trump
  3. Ce face Papa Leon în timp ce este criticat

Vaticanul a reacționat pentru prima dată după atacurile lansate de Donald Trump la adresa Papa Leon al XIV-lea, într-un context tensionat pe plan internațional. Un oficial papal a respins acuzațiile, sugerând că reacția liderului american este, de fapt, o consecință a imposibilității de a controla vocea morală a Suveranului Pontif.

Cum explică Vaticanul atacul lui Donald Trump

Părintele Antonio Spadaro, subsecretar în administrația Vaticanului pentru Cultură și Educație, a oferit un răspuns amplu pe platforma X.

„Donald J. Trump îl vizează pe Papa Leon al XIV-lea – și, făcând asta, dezvăluie o neliniște mai profundă. Când puterea politică se întoarce împotriva unei voci morale, se întâmplă adesea pentru că nu o poate controla.

Trump nu se contrazice cu Leon; îl imploră să se întoarcă la un limbaj pe care să îl poată stăpâni. Dar Papa vorbește o altă limbă – una care nu poate fi redusă la gramatica forței, a securității sau a interesului național.

În acest sens, atacul este o declarație de neputință. Incapabilă să absoarbă acea voce, puterea încearcă să o delegitimeze. Dar, făcând asta, îi recunoaște implicit greutatea. Dacă Leon ar fi irelevant, nu ar merita niciun cuvânt. În schimb, este invocat, numit, combătut – semn că vorbele sale contează.

Aici se manifestă forța morală a Bisericii. Nu ca o contraputere, ci ca un spațiu în care puterea este judecată după un criteriu pe care nu îl controlează. Leon nu răspunde pe terenul polemicii – și tocmai de aceea rămâne dincolo de raza ei. El este liber.

Și tocmai această libertate – neînarmată și dezarmantă – este, poate, ceea ce deranjează cel mai tare. Și, în același timp, ceea ce contează cel mai mult”, a transmis acesta, potrivit CNN.

Schimbul de replici vine pe fondul tensiunilor generate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran. Papa Leon al XIV-lea, primul papă american din istorie, a criticat public declarațiile lui Donald Trump, calificând retorica acestuia la adresa Iranului drept „cu totul inacceptabile”.

Suveranul Pontif a făcut și o referire biblică puternică: „chiar dacă faceți multe rugăciuni, nu voi asculta – mâinile voastre sunt pline de sânge”.

Cum a reacționat Donald Trump

Replica liderului american nu a întârziat. Într-o postare pe rețelele sociale și ulterior în declarații publice, acesta a lansat un atac fără precedent.

„Nu sunt un fan al Papei Leon”, a spus Trump. „Nu ne place un papă care spune că e în regulă să ai o armă nucleară”, a mai continuat el.

Criticile au mers și mai departe, vizând pozițiile Suveranului Pontif pe teme internaționale și chiar modul în care ar fi fost ales.

Potrivit jurnalistului Christopher Lamb, o astfel de situație este extrem de rară.

„Nu îmi amintesc ultima dată când un președinte american a atacat un papă în acest fel”, a declarat acesta.

El l-a descris pe Papa Leon drept un contrapunct moral și diplomatic în raport cu Donald Trump, subliniind diferențele majore de viziune.

Ce face Papa Leon în timp ce este criticat

În timp ce polemica este în plină desfășurare, Papa Leon al XIV-lea se pregătește pentru un turneu important în Africa. Vizita include Algeria, Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială, fiind un moment simbolic, mai ales că va deveni primul papă care ajunge în Algeria.

Contrastul nu a trecut neobservat, în contextul implicării SUA în conflictul din Iran.

Citește și...
Reacția surprinzătoare a lui Donald Trump, în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orbán
Externe
Reacția surprinzătoare a lui Donald Trump, în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orbán
Péter Magyar anunță primele decizii dure: „Locul țării noastre este în Europa”. Liderul Tisza cere demisia „marionetelor” lui Orbán: „Plecați, plecați”
Externe
Péter Magyar anunță primele decizii dure: „Locul țării noastre este în Europa”. Liderul Tisza cere demisia „marionetelor” lui Orbán: „Plecați, plecați”
Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA
Externe
Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA
CTP: Orban „nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”
Externe
CTP: Orban „nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”
Rusia lovește din nou! Infrastructura energetică din Cernihiv, distrusă. Mii de oameni rămași în întuneric
Externe
Rusia lovește din nou! Infrastructura energetică din Cernihiv, distrusă. Mii de oameni rămași în întuneric
Prima reacție din anturajul lui Putin, după înfrângerea lui Orbán. Ce avertisment a lansat: „Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”
Externe
Prima reacție din anturajul lui Putin, după înfrângerea lui Orbán. Ce avertisment a lansat: „Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”
Donald Trump s-a supărat și pe Papa Leon: „E slab și dezastruos”
Externe
Donald Trump s-a supărat și pe Papa Leon: „E slab și dezastruos”
Înfrângere categorică în Ungaria. Viktor Orbán a pierdut puterea după 16 ani. Ce impact are victoria lui Péter Magyar asupra Rusiei și SUA
Externe
Înfrângere categorică în Ungaria. Viktor Orbán a pierdut puterea după 16 ani. Ce impact are victoria lui Péter Magyar asupra Rusiei și SUA
Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria: „Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-maghiare”
Externe
Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria: „Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-maghiare”
Israelul își pregătește ofensiva. Tensiunile cu Iranul escaladează după colapsul negocierilor SUA-Teheran
Externe
Israelul își pregătește ofensiva. Tensiunile cu Iranul escaladează după colapsul negocierilor SUA-Teheran
12:26 - George Simion, reacție confuză după eșecul lui Viktor Orbán în Ungaria: „Cum va arăta viitorul?”
12:19 - Europa pensiilor, împărțită în două. Unde trăiesc bine vârstnicii și unde banii nu le ajung pentru un trai decent
12:15 - Gheorghe Turda, dezamăgit de unii colegi de breaslă: „Pe câți i-am ajutat, după care mi-au întors spatele. Dacă i-am iertat, și-au luat-o în cap”
12:09 - Un șofer a fost prins băut la volan pe DN13, cu trei minori în autoturism. Ce alcoolemie avea acesta
11:59 - Reacția surprinzătoare a lui Donald Trump, în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orbán
11:46 - Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României. Când va avea loc evenimentul. Pe cine aduce Hagi la „tricolori”
11:43 - Adrian Ilie a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan
11:37 - Sfântul Mucenic Artemon, pomenit pe 13 aprilie. Rugăciunea rostită azi pentru ajutor și protecție
11:25 - Turiștii britanici schimbă destinațiile de vacanță. Alternativa mai ieftină la sudul Europei care câștigă teren
11:13 - Denise Rifai: Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostori și impostoare să posteze cool și inspirațional