Piața chiriilor din România continuă să fie puternic fragmentată, cu diferențe majore între marile orașe și chiar între zonele aceluiași oraș. În martie , costurile de închiriere reflectă nu doar valoarea locuințelor, ci și nivelul salariilor și atractivitatea economică a fiecărei regiuni.

O piață activă, dar profund inegală

Diferențele dintre chiriile din marile orașe pot ajunge până la 70%, în funcție de cerere, venituri și facilități urbane. Interesul pentru închirieri a crescut în continuare, chiar și în contextul unor ajustări lunare moderate, semn că piața rămâne dinamică, scrie Adevărul.

„În martie 2026, interesul pentru închirieri a continuat să crească, atât din perspectiva contactărilor, care au fost cu 4% mai numeroase față de luna anterioară, cât și a vizualizărilor, care au crescut cu 4% față de februarie și cu 3% comparativ cu anul trecut. Acest interes se manifestă într-o piață a chiriilor puternic diferențiată ca nivel de preț: București și Cluj-Napoca rămân cele mai scumpe piețe, în timp ce orașe precum Arad sau Oradea se mențin în zona chiriilor mai ieftine. Datele arată o piață activă, în care interesul se menține ridicat, chiar dacă nivelurile de preț variază semnificativ de la un oraș la altul”, a declarat Monica Dudău, reprezentant Storia.

București: diferențe mari de la un sector la altul

Capitala rămâne una dintre cele mai scumpe piețe de închiriere, însă și aici diferențele sunt considerabile. Sectorul 1 conduce detașat, cu un preț mediu de 845 de euro, în timp ce Sectorul 6 rămâne cel mai accesibil, cu o medie de 518 euro.

În funcție de tipul locuinței, garsonierele au ajuns la o medie de 400 de euro (+4%), apartamentele cu două camere la 602 euro (nivel stabil), iar cele cu trei camere la 903 euro (+3%).

Discrepanțele sunt evidente și la nivel de sector. De exemplu, în Sectorul 1, chiria pentru un apartament cu trei camere ajunge la 1.250 de euro, în timp ce în Sectorul 6 aceeași categorie se închiriază, în medie, cu 600 de euro.

Orașele cu cele mai mici chirii

La polul opus se află orașe precum Arad și Oradea, unde prețurile sunt aproape la jumătate față de marile centre universitare.

În Arad, garsonierele au costat în medie 220 de euro, iar apartamentele cu două camere 370 euro. În Oradea, prețurile au fost de 270 euro pentru garsoniere și 400 euro pentru două camere.

Și alte orașe rămân accesibile:

Craiova: 300 euro (garsoniere), 430 euro (două camere)

Sibiu: 318 euro (garsoniere), 400 euro (două camere)

Timișoara: 290 euro (garsoniere), 450 euro (două camere)

Unde sunt cele mai scumpe chirii

După București, Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață de închirieri. În martie 2026, garsonierele au ajuns la 400 de euro, iar apartamentele cu două camere la aproape 600 euro.

Brașov și Constanța completează topul orașelor scumpe, cu prețuri de peste 500 euro pentru două camere și până la 700 euro pentru trei camere.

În Iași, piața s-a menținut relativ stabilă, cu 350 euro pentru garsoniere și 450 euro pentru două camere.

Chiria, oglinda economiei locale

Diferențele mari de preț reflectă, în esență, nivelul de dezvoltare economică al orașelor și puterea de cumpărare a locuitorilor. În timp ce în București sau Cluj-Napoca chiria poate ajunge la nivelul unui salariu mediu, în orașele mai mici aceasta rămâne mult mai accesibilă.

Piața chiriilor din România rămâne astfel una dintre cele mai inegale din regiune, cu contraste puternice între zonele dezvoltate și cele emergente.