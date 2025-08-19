Căpșunile sunt mult mai periculoase decât crezi. Avertismentul alarmant al specialiștilor: Cum se spală corect? Apa nu e suficientă

Deși arată curate și apetisante, căpșunile fac parte dintre cele mai contaminate fructe. An de an, asociația americană Environmental Working Group le include în topul „Dirty Dozen”, pe lista fructelor și legumelor cu cele mai multe pesticide. De aceea, o simplă clătire sub apă nu este suficientă pentru a le face sigure pentru consum.
Ce riscuri ascund pesticidele din căpșuni
Care este metoda corectă de spălare a căpșunilor
Există și alte soluții rapide?
Reziduurile de pesticide pot rămâne pe suprafața fructelor chiar și după spălarea rapidă. Aceste substanțe pot afecta sănătatea pe termen lung, mai ales dacă fructele sunt consumate frecvent și în cantități mari.
Specialiștii recomandă utilizarea bicarbonatului de sodiu, potrivit Click!. Procedura este simplă:
Astfel, majoritatea pesticidelor sunt eliminate, iar fructele devin mult mai sigure pentru consum.
Dacă nu aveți timp pentru metoda cu bicarbonat, puteți clăti căpșunile sub un jet puternic de apă și să le frecați ușor cu mâna. Totuși, această variantă este mai puțin eficientă și nu garantează eliminarea completă a pesticidelor.