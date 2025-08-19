B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Căpșunile sunt mult mai periculoase decât crezi. Avertismentul alarmant al specialiștilor: Cum se spală corect? Apa nu e suficientă

Căpșunile sunt mult mai periculoase decât crezi. Avertismentul alarmant al specialiștilor: Cum se spală corect? Apa nu e suficientă

Ana Maria
19 aug. 2025, 20:18
Căpșunile sunt mult mai periculoase decât crezi. Avertismentul alarmant al specialiștilor: Cum se spală corect? Apa nu e suficientă
Sursa foto: Freepik

Deși arată curate și apetisante, căpșunile fac parte dintre cele mai contaminate fructe. An de an, asociația americană Environmental Working Group le include în topul „Dirty Dozen”, pe lista fructelor și legumelor cu cele mai multe pesticide. De aceea, o simplă clătire sub apă nu este suficientă pentru a le face sigure pentru consum.

Cuprins:

  • Ce riscuri ascund pesticidele din căpșuni

  • Care este metoda corectă de spălare a căpșunilor

  • Există și alte soluții rapide?

Ce riscuri ascund pesticidele din căpșuni

Reziduurile de pesticide pot rămâne pe suprafața fructelor chiar și după spălarea rapidă. Aceste substanțe pot afecta sănătatea pe termen lung, mai ales dacă fructele sunt consumate frecvent și în cantități mari.

Care este metoda corectă de spălare a căpșunilor

Specialiștii recomandă utilizarea bicarbonatului de sodiu, potrivit Click!. Procedura este simplă:

  • umpleți un bol mare cu apă;
  • adăugați câteva linguri de bicarbonat și amestecați;
  • lăsați căpșunile în soluție timp de 5 minute.

Astfel, majoritatea pesticidelor sunt eliminate, iar fructele devin mult mai sigure pentru consum.

Există și alte soluții rapide?

Dacă nu aveți timp pentru metoda cu bicarbonat, puteți clăti căpșunile sub un jet puternic de apă și să le frecați ușor cu mâna. Totuși, această variantă este mai puțin eficientă și nu garantează eliminarea completă a pesticidelor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
Eveniment
Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
Alexandru Rogobete a acreditat oficial fizioterapia musculoscheletară în România. Declarațiile ministrului
Eveniment
Alexandru Rogobete a acreditat oficial fizioterapia musculoscheletară în România. Declarațiile ministrului
Problemă gravă pe autostradă, lăsată în seama a doi muncitori. „Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!”
Eveniment
Problemă gravă pe autostradă, lăsată în seama a doi muncitori. „Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!”
Schimbări radicale la concediile medicale! Cum vor arăta noile formulare. Tot ce trebuie să știe angajații din România
Eveniment
Schimbări radicale la concediile medicale! Cum vor arăta noile formulare. Tot ce trebuie să știe angajații din România
Motivul real pentru care este golit Lacul Vidraru. Declarațiile Ministrului Energiei despre fake-news-urile apărute în mediul online
Eveniment
Motivul real pentru care este golit Lacul Vidraru. Declarațiile Ministrului Energiei despre fake-news-urile apărute în mediul online
Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora
Externe
Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora
Accident foarte grav pe autostrada A3. Opt persoane au fost rănite
Eveniment
Accident foarte grav pe autostrada A3. Opt persoane au fost rănite
Sfatul ministrului Educației pentru studenții revoltați de reducerea burselor. Ce le-a spus Daniel David
Eveniment
Sfatul ministrului Educației pentru studenții revoltați de reducerea burselor. Ce le-a spus Daniel David
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții
Eveniment
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții
Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
Eveniment
Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
Ultima oră
21:23 - Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
21:21 - Alexandru Nazare: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”/ „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică”
21:18 - Alexandru Rogobete a acreditat oficial fizioterapia musculoscheletară în România. Declarațiile ministrului
20:59 - Problemă gravă pe autostradă, lăsată în seama a doi muncitori. „Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!”
20:58 - (VIDEO) Florin Salam, declarații fără perdea, după ce presa a scris că și-a pierdut mașina la cămătari. Ce a mărturisit manelistul
20:53 - Schimbări radicale la concediile medicale! Cum vor arăta noile formulare. Tot ce trebuie să știe angajații din România
20:46 - Motivul real pentru care este golit Lacul Vidraru. Declarațiile Ministrului Energiei despre fake-news-urile apărute în mediul online
20:32 - „Jaguarul” de la „Insula Iubirii” a făcut lumină în scandalul în care este implicat! Ce spune George, după ce a fost acuzat că s-ar fi sărutat cu o minoră
20:30 - „Am uitat soacra în Grecia, ne-o aduce cineva?”. Pățania unui turist român în vacanță
20:15 - Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora