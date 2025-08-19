Căpșunile sunt mult mai periculoase decât crezi. Avertismentul alarmant al specialiștilor: Cum se spală corect? Apa nu e suficientă

Deși arată curate și apetisante, fac parte dintre cele mai contaminate fructe. An de an, asociația americană Environmental Working Group le include în topul „Dirty Dozen”, pe lista fructelor și legumelor cu cele mai multe . De aceea, o simplă clătire sub apă nu este suficientă pentru a le face sigure pentru consum.

Reziduurile de pesticide pot rămâne pe suprafața fructelor chiar și după spălarea rapidă. Aceste substanțe pot afecta sănătatea pe termen lung, mai ales dacă fructele sunt consumate frecvent și în cantități mari.

Specialiștii recomandă utilizarea bicarbonatului de sodiu, potrivit . Procedura este simplă:

umpleți un bol mare cu apă;

adăugați câteva linguri de bicarbonat și amestecați;

lăsați căpșunile în soluție timp de 5 minute.

Astfel, majoritatea pesticidelor sunt eliminate, iar fructele devin mult mai sigure pentru consum.

Dacă nu aveți timp pentru metoda cu bicarbonat, puteți clăti căpșunile sub un jet puternic de apă și să le frecați ușor cu mâna. Totuși, această variantă este mai puțin eficientă și nu garantează eliminarea completă a pesticidelor.