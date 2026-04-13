Acasa » Externe » Péter Magyar anunță primele decizii dure: „Locul țării noastre este în Europa”. Liderul Tisza cere demisia „marionetelor” lui Orbán: „Plecați, plecați”

Ana Maria
13 apr. 2026, 10:56
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce majoritate a obținut partidul Tisza în Parlament
  2. Ce promisiuni a făcut liderul partidului Tisza după victorie
  3. Ce măsuri vizează în plan intern liderul partidului Tisza
  4. De ce cere demisia președintelui Ungariei
  5. Ce mesaj a transmis către oamenii lui Orbán

Liderul partidului Tisza, Péter Magyar, a lansat un mesaj dur după victoria categorică în alegerile din Ungaria. Acesta a solicitat demisia imediată a președintelui și a tuturor oficialilor instalați în funcții de către Viktor Orbán.

În discursul susținut în centrul Budapestei, în fața a mii de susținători, viitorul premier a vorbit despre o schimbare profundă de direcție pentru țară și despre relansarea relațiilor cu Uniunea Europeană.

Ce majoritate a obținut partidul Tisza în Parlament

Rezultatele aproape finale confirmă o victorie zdrobitoare pentru Tisza. Cu aproape 99% din voturi numărate, formațiunea obține 138 de mandate din totalul de 199. De cealaltă parte, partidul Fidesz, condus de Viktor Orbán, rămâne cu doar 55 de locuri în legislativ.

Această majoritate de două treimi îi oferă lui Péter Magyar puterea de a implementa reforme majore și de a modifica inclusiv Constituția.

Ce promisiuni a făcut liderul partidului Tisza după victorie

În discursul său, liderul Tisza a transmis că Ungaria va reveni ferm în spațiul european și va deveni un partener activ în cadrul UE.

Ungaria va fi din nou un aliat puternic, care va reprezenta interesele maghiare. Locul țării noastre este în Europa”, a declarat acesta, potrivit Euronews.com.

Printre primele obiective anunțate se numără deblocarea fondurilor europene suspendate.

„Vom aduce acasă fondurile UE care se cuvin poporului maghiar”, a spus Péter Magyar.

În acest sens, primele vizite externe vor avea loc la Varșovia și Viena, urmate de Bruxelles.

Ce măsuri vizează în plan intern liderul partidului Tisza

Péter Magyar a anunțat că va acționa pentru restabilirea mecanismelor democratice și a echilibrului instituțional. Una dintre promisiunile cheie este aderarea Ungariei la Parchetul European.

„Vom garanta funcționarea democratică a țării noastre”, a subliniat liderul Tisza.

De ce cere demisia președintelui Ungariei

Într-un mesaj fără precedent, Péter Magyar a cerut demisia imediată a președintelui Tamás Sulyok, dar și a altor șefi de instituții considerați apropiați de fostul regim. Printre instituțiile vizate se numără Curtea Supremă, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Oficiul Justiției și Autoritatea pentru Media.

Ce mesaj a transmis către oamenii lui Orbán

Tonul discursului a devenit și mai dur în momentul în care liderul Tisza s-a adresat direct celor care au ocupat funcții-cheie în ultimii ani.

„Îndemn toate marionetele care au fost la putere în ultimii 16 ani să facă același lucru. Plecați, plecați. Nu așteptați până când îi vom trimite noi”, a declarat Péter Magyar.

De asemenea, acesta i-a cerut lui Viktor Orbán să nu adopte măsuri care ar putea limita atribuțiile viitorului guvern în perioada de tranziție.

