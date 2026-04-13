B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian Ilie a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan

Adrian Ilie a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan

Traian Avarvarei
13 apr. 2026, 11:43
Adrian Ilie a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan
Fostul fotbalist Adrian Ilie. Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Adrian Ilie, prins iar băut la volan
  2. Și Gigi Becali a rămas fără permis

Fostul fotbalist Adrian Ilie (51 de ani) a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan, în stațiunea Poiana Brașov.

Adrian Ilie, prins iar băut la volan

S-a întâmplat în Vinerea Mare, în jurul ore 21:30. Adrian Ilie a fost oprit de un echipaj de poliție, care a constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fostul fotbalist a fost amendat și i s-a suspendat permisul pentru 90 de zile.

În 2024, Adrian Ilie a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare deoarece, cu un an înainte, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat și a refuzat recoltarea de probe biologice la INML.

El a explicat astfel de ce a refuzat: „Eu am avut un virus în sânge de când eram tânăr și abia de vreo doi ani am scăpat de el. Și de aceea nu mai fac teste oriunde”.

Condamnarea din 2024 a venit la pachet cu intrarea sub supraveghere pentru doi ani, dar în acest nou caz este salvat de valoarea alcoolemiei, sub limita în care se intră în sfera penală, explică GSP.

Și Gigi Becali a rămas fără permis

Iar în noaptea de Înviere, Gigi Becali a fost amendat de polițiști și a rămas fără permis, după ce a fost prins circulând cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera, într-o zonă unde limita este de 40 km/h.

„Doamnă, era 4:00 dimineața și nu era nimeni pe șosea, dar nu era limită de viteză… nu știu cât era cât nu era, atâta timp cât e șoseaua liberă, cu patru benzi, chiar dacă e 40 (de kilometri pe oră limita de viteză, n.r.), că dacă mergi mai cu viteză și nu creezi pericol pentru populație, există la Înalta Curte hotărâre în sensul ăsta.

Ei au suspendat, dar eu mă duc și dau și eu, contest la judecător. Și le-am zis: ”Bine, mă, dar nu vă e rușine, băieți tineri, stați la pândă cu binoclul ăsta?”, a spus Gigi Becali, pentru Digi24.

Tags:
