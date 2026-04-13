B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Turiștii britanici schimbă destinațiile de vacanță. Alternativa mai ieftină la sudul Europei care câștigă teren

Selen Osmanoglu
13 apr. 2026, 11:25
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Bulgaria câștigă teren în preferințele turiștilor
  2. Sozopol, alternativa discretă la Amalfi
  3. Plaje, istorie și atracții pentru turiști
  4. O alternativă tot mai atractivă

Tot mai mulți turiști britanici renunță la destinațiile clasice din sudul Europei și aleg o variantă mai accesibilă, dar surprinzătoare, pe litoralul Mării Negre. Sozopol, un oraș vechi din Bulgaria, este comparat tot mai des cu celebrele stațiuni italiene, însă la costuri semnificativ mai mici.

Bulgaria câștigă teren în preferințele turiștilor

Bulgaria devine o destinație tot mai căutată de turiștii britanici, pe fondul scumpirilor din Grecia, Spania sau Italia. Creșterea interesului este vizibilă în special pentru litoralul bulgăresc, unde Sozopol se detașează ca una dintre cele mai populare alegeri.

„Deși Bulgaria a aderat la zona euro, prețurile pentru lucruri precum mâncarea, cazarea și băuturile sunt încă deosebit de mici în comparație cu alte destinații de vacanță populare precum Grecia, Spania și Italia”, a declarat Laura Evans-Fisk, reprezentantă a companiei Eurochange, pentru Express.

Aceasta a subliniat și diferențele de costuri din vacanță: „De exemplu, vă puteți aștepta să plătiți mai puțin de 2 euro pentru o bere și în jur de 10 euro pentru o masă.”

Sozopol, alternativa discretă la Amalfi

Situat în sud-estul Bulgariei, la aproximativ 350 de kilometri de București, Sozopol este unul dintre cele mai vechi orașe de pe litoralul Mării Negre. Deși are o istorie bogată, rămâne mult mai puțin aglomerat decât destinațiile consacrate din Italia.

„Acest oraș de coastă superb are o atmosferă foarte similară cu Positano și Cinque Terre, din faimoasa Rivieră a Italiei. Zona veche a orașului Sozopol este presărată cu case pitorești din lemn și străzi pietruite care au vedere la coasta uimitoare și la apele albastre strălucitoare”, a mai explicat Evans-Fisk.

Plaje, istorie și atracții pentru turiști

Dincolo de farmecul arhitectural, Sozopol oferă și o gamă variată de activități turistice. Plajele Kavatsi și Harmani sunt printre cele mai vizitate în sezonul estival, iar atmosfera relaxată este completată de barurile de pe litoral.

Orașul are și o componentă culturală puternică, cu biserici vechi, muzee și situri arheologice. Printre atracțiile din apropiere se numără Castelul Ravadinovo și Muzeul Arheologic din Sozopol, dar și parcul acvatic Aquapark Neptun.

O alternativă tot mai atractivă

Într-un context în care vacanțele în Europa devin tot mai costisitoare, Sozopol se conturează ca o opțiune tot mai atractivă pentru turiștii care își doresc experiențe similare cu cele din Italia, dar la prețuri mult mai accesibile.

Tags:
