B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Denise Rifai: Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostori și impostoare să posteze cool și inspirațional

Traian Avarvarei
13 apr. 2026, 11:13
Denise Rifai. Sursa foto: Captură video - The News Man Podcast / YouTube
Cuprins
  1. Denise Rifai, mesaj de Paște despre… impostori
  2. Denise Rifai se pregătește de emisiune nouă

Denise Rifai spune că sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostori și impostoare să le dea lecții altora, dar aceștia tot vor fi dați în vileag deoarece „e o lege a firii care se activează la intensitate maximă când impostura forțează chestii”.

Denise Rifai, mesaj de Paște despre… impostori

„Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostorii/impostoarele care iau cu asalt social media și se postează „cool” și „inspirațional”, ei/ele fiind orice minus mame eroine/tați exemplari, prietene fidele, femei credincioase, soții loiale – sau în definitiv ceva ce ar putea fi demn de luat exemplu.

Dar, măștile vor cădea în continuare. Până la ultima. De ce? Simplu. E o lege a firii care se activează la intensitate maximă când impostura forțează chestii. În fine, sărbătorile sunt despre tot ce e simplu și adevărat”, a transmis Denise Rifai, pe Instagram.

Mesajul lui Denise Rifai despre impostori.

Denise Rifai se pregătește de emisiune nouă

După ce a plecat de la Kanal D, vedeta TV se pregătește de emisiune nouă, de data aceasta la Antena 1. Denise Rifai va avea drept coprezentatori două furnicuțe, pe Scamă și Blană. Formatul va presupune invitați persoane din domenii diverse, care, alături de prezentatoare, vor coborî din tavan.

„Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, a transmis Denise Rifai.

Noua emisiune prezentată/Noile gazde de la Antena 1:
sursa foro: Instagram/ Antena 1
Tags:
Ultima oră
12:26 - George Simion, reacție confuză după eșecul lui Viktor Orbán în Ungaria: „Cum va arăta viitorul?”
12:19 - Europa pensiilor, împărțită în două. Unde trăiesc bine vârstnicii și unde banii nu le ajung pentru un trai decent
12:15 - Gheorghe Turda, dezamăgit de unii colegi de breaslă: „Pe câți i-am ajutat, după care mi-au întors spatele. Dacă i-am iertat, și-au luat-o în cap”
12:09 - Un șofer a fost prins băut la volan pe DN13, cu trei minori în autoturism. Ce alcoolemie avea acesta
11:59 - Reacția surprinzătoare a lui Donald Trump, în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orbán
11:46 - Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României. Când va avea loc evenimentul. Pe cine aduce Hagi la „tricolori”
11:43 - Adrian Ilie a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan
11:37 - Sfântul Mucenic Artemon, pomenit pe 13 aprilie. Rugăciunea rostită azi pentru ajutor și protecție
11:30 - Prima reacție a Vaticanului după ce Trump l-a numit pe Papa Leon „slab” și „dezastruos”: “Dezvăluie o neliniște mai profundă”
11:25 - Turiștii britanici schimbă destinațiile de vacanță. Alternativa mai ieftină la sudul Europei care câștigă teren