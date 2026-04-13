Denise Rifai spune că sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostori și impostoare să le dea lecții altora, dar aceștia tot vor fi dați în vileag deoarece „e o lege a firii care se activează la intensitate maximă când impostura forțează chestii”.

Denise Rifai, mesaj de Paște despre… impostori

„Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostorii/impostoarele care iau cu asalt social media și se postează „cool” și „inspirațional”, ei/ele fiind orice minus mame eroine/tați exemplari, prietene fidele, femei credincioase, soții loiale – sau în definitiv ceva ce ar putea fi demn de luat exemplu.

Dar, măștile vor cădea în continuare. Până la ultima. De ce? Simplu. E o lege a firii care se activează la intensitate maximă când impostura forțează chestii. În fine, sărbătorile sunt despre tot ce e simplu și adevărat”, a transmis Denise Rifai, pe Instagram.

Denise Rifai se pregătește de emisiune nouă

După ce de la Kanal D, vedeta TV se pregătește de , de data aceasta la Antena 1. Denise Rifai va avea drept coprezentatori , pe Scamă și Blană. Formatul va presupune invitați persoane din domenii diverse, care, alături de prezentatoare, vor coborî din tavan.

„Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, a transmis Denise Rifai.