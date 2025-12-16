B1 Inregistrari!
O influenceriță din China, stabilită în Bacău: „România e o țară periculoasă pentru fete" / Ce a „speriat-o" pe tânără

16 dec. 2025, 18:27
O influenceriță din China, stabilită în Bacău: „România e o țară periculoasă pentru fete” / Ce a „speriat-o” pe tânără
Sursă foto: TikTok/ @lunavia.ro
  1. De ce consideră o tânără influenceriță din China că România e periculoasă
  2. Ce părere are tânăra chinezoaică despre țara noastră

O tânără influenceriță din China, stabilită în România de peste 2 luni, a luat pe toată lumea prin surprindere când a afirmatt că țara noastră este una periculoasă, în special pentru fete. Explicația a venit în cadrul aceluiași videoclip și a stârnit numeroase reacții și comentarii din partea românilor.

De ce consideră o tânără influenceriță din China că România e periculoasă

Tânăra chinezoaică a surprins pe toată lumea cu afirmația sa, mai ales că în urmă cu o lună, în cadrul unui alt videoclip, descria România ca o țară sigură. Acum, însă, părerea sa pare să se fi schimbat. Însă, nu din cauza ratei mari a criminalității, ci din cauza culturii care ne determină să mâncăm „tot”.

Glumind, influencerița a spus că adevărat pericol pentru fete este cel al îngrășării. Cultura românească și mâncarea delicioasă au făcut-o pe tânără să se îngrașe nu mai puțin de 9 kilograme în decursul celor două luni și jumătate de când s-a mutat ăn România.

„România e o țară periculoasă pentru fete! Înainte să vin în România aveam 41 de kilograme. După două luni și jumătate în România, am 50 de kilograme. Da, România e periculoasă pentru fete. Nu din cauza criminalității, ci din cauza lui: «hai, mănâncă!», «ești prea slabă, mănâncă măi»”, a spus ea, amuzată, în clipul postat pe rețeaua de socializare.

@lunavia.ro România e o țară periculoasă?? Is Romania a dangerous country？ #Romania #tiktokromania #fyp #videoviral #romanianfood🇷🇴 ♬ original sound – Lunavia

Ce părere are tânăra chinezoaică despre țara noastră

Într-un videoclip anterior celui despre mâncare, influencerița a vorbit serios despre siguranța în România. Tânăra susține că s-a plimbat deseori pe străzile din țara noastră, chiar și după lăsarea nopții, și niciodată nu și-a simțit viața pusă în pericol.

„Dacă este România o țară periculoasă? Nu. Am fost în multe locuri din România și am mers pe stradă inclusiv noaptea. Pot spune că e foarte sigur să mergi pe stradă, nu m-a tâlhărit nimeni, nu mi-a furat nimeni nimic din buzunare”, a explicat Lunavia într-un alt TikTok.

Influencerița este de părerec că România ar trebui să primească mai multă atenție din partea turiștilor străini și doar din simplul fapt că rata criminalității este mai mică la noi în țară decât în celebrele Franța și Spania. În plus, există riscul de a te îndrăgosti iremediabil de peisajele pe care le oferă țara noastră.

România capătă din ce în ce mai multă popularitate printre străini care decid să renunțe la preconcepții și să-și planifice o vacanță în țara noastră. Datele arată că numărul de turiști străini a crescut în ultimii ani, București fiind principala destinație, urmată tot mai îndeaproape de Brașov și Sibiu.

