Referat DIICOT: Mama lui Vlad Pascu i-ar fi furnizat acestuia droguri și ar fi încercat să șantajeze un martor / Miruna Pascu: „Eu sunt singura care îs cât de cât «clean» în chestia asta”

Procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a Mirunei Pascu, mama lui Vlad Pascu, tânărul care, drogat fiind, a lovit mortal cu mașina doi studenți în stațiunea 2 Mai. În referatul cu propunere de arest preventiv, anchetatorii susțin că femeia ar fi încercat să șantajeze un martor din dosarul fiului. De asemenea, ea

Miruna Pascu a încercat să șantajele un martor din dosarului fiului Vlad Pascu

Conform referatului procurorilor, citat de G4Media, Miruna Pascu ar fi șantajat un martor că dacă va colabora cu procurorii, va face publice informații și imagini compromițătoare.

Procurorii mai susțin, în baza declarațiilor unei denunțătoare și a interceptărilor din dosar, că femeia le-ar fi furnizat droguri atât lor, cât și fiului său.

„Vlad Pascu organiza la domiciliul său petreceri unde punea la dispoziția participanților diferite droguri de risc (cannabis și xanax) și de mare risc (de exemplu cocaină), iar o parte din aceste droguri erau furnizate de mama numitului Vlad Pascu”, arată o martoră în dosar, potrivit referatului întocmit de DIICOT.

„Din analiza mijloacelor de probă prezentate mai sus, rezultă că numita Pascu Miruna, în data de 31.08.2023, a amenințat persoana vătămată/martora cu divulgarea către presă a unor imagini compromițătoare despre aceasta și a încercat să determine prin constrângere morală,constând în expunerea posibilității diseminării în mass-media a unor informatii compromitatoare, să ia legatura cu aceasta pentru a purta o discuție cu privire la aspectele cunoscute de martora XXX despre istoricul de consumator și distribuitor de droguri al fiului său, Pascu Matei Vlad, iar la data de 07.09.2023 ,în mod explicit,a exercitat asupra martorei acte de constrângere morală și intimidare, speculând vârsta acesteia (minoră) și starea de vulnerabilitate în care se afla,pentru a o determina pe aceasta să nu dea declarație de martor în dosarul XXX al DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța, în care fiul său are calitatea de suspect pentru infracțiunea prevăzută de art.4 alin.1 din Legea 143/2000, sau, în eventualitatea în care martora decidea să dea declarații, să declare în mod mincinos că episodul filmat în noaptea de13/14.04.2023,în care martora și Pascu Vlad Matei consumau droguri, era nereal, sau să pretindă în fața organelor de urmărire penală că nu își amintește cele petrecute în acea noapte”, se arată în referatul DIICOT, citat de

Ce au discutat Miruna și Vlad Pascu

MARTOR: – Eu ştiu de la Vlad, acum să vă zic așa, că mai avea așa o problemă, știu și de depresiile lui și așa, dumneavoastră îl mai ajutați cu Xanax.

MIRUNA: – Doamne, eu nu-l ajutam cu niciun fel de xanax, el a avut reţetă până la un moment-dat, şi eu am avut pastile rămase acasă, că i-au rămas şi alea au termen de valabilitate, un an jumate nu ştiu cât Dumnezeu a avut, eu nu l-am ajutat, eu n-am relaţii, eu nu ştiu pe nimeni de unde să cumpere eu nu ştiu nimic, îţi repet, dar când mi-a zis că mai are probleme îi mai dădeam din ce rămăsese, că mai am şi acuma “ neintelibigil” şi nu mai ştiu ce căcaturi, că le-am aruncat zilele trecute când am făcut curat, că m-am enervat, am fost la doi psihiatrii pentru el

…

PASCU MIRUNA: Mama, a zis că eu îți dădeam pastile, auzi! Că știe de la tine că îți dădeam pastile. Adică cu alte cuvinte, hai că mai era un pic să mă bage și pe mine în căcat. Eu?! Îți dădeam ție pastile?! Vreodată?! Ever?

VLAD: Doamne!

PASCU MIRUNA: Da, mamă, da.

VLAD: Vai de capul meu!

PASCU MIRUNA: Da. Deci asta îți spun. Înțelegi de ce eram dimineață terminată? Că asta mai îmi lipsea, să fiu băgată…eu sunt singura care îs cât de cât ”clean” în chestia asta. Pentru că chiar nu am avut nici în clin, nici în mânecă cu mizeriile astea. O fetiță care nici nu mă cunoaște, mamă, de nicăieri. Nu m-a văzut în viața ei. A fost la tine în casă, la tac-tu-n casă, pe voi v-o fi văzut, pe tac-tu l-o fi văzut, pe Denu…băi, dar pe mine?!

PASCU MIRUNA: Nu știu. Eu cred că trebuie să încetezi cu totul cu modul ăla de a fi și în mod special, crede-mă că pentru ce am eu de poveste de spus despre tine ca să te și scot de acolo, dacă oi putea și despre toate chestiile astea, legătura ta cu taică-tu și cu casa aia trebuie să fie minimă, ca să ai niște șanse în viitor să mai reducem ceva din mizeria care e pe pereți. Deci este un căcat împroșcat în ventilator, la care orice scoți se repercutează asupra mea.

Femeia se plânge apoi că nu e o singură problemă, ci e un cumul de probleme care s-au strâns. Ea îi spune apoi fiului că vrea să-i facă dosar medical pentru a fi trimis la un centru pentru dependenți din Rahova.

PASCU MIRUNA: E cel mai bun centru…adică cel mai curat și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniu ăsta și nici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu…

Vlad Pascu îi povestește mamei sale că șefii din Poliția Constanța au fost schimbați după accident. Mama lui e impresionată de amploarea situației: „Sunt prea mică pentru războiul ăsta”.

VLAD: Pe mine nu au avut cu ce să mă bage mai rău decât cu niște poze de căcat ca să mă bălăcărească Lazarus și încă trei indivizi pe la televizor, care cu asta se ocupă și-și câștigă pâinea.

PASCU MIRUNA: O să lucrez și la chestia aia cu spălarea imaginii tale, de aia mă și duc la Mircea, la ăștia, la ăștia, încep să strâng hârtii, că o să plătesc undeva un articol, cum au fost și celelalte plătite și după care o să fie încet, încet preluate despre altă persoană care este Vlad, nu cel pe care l-au descris ăștia și care în ultimii ani din păcate a alunecat într-o direcție proastă.

Cei doi fac apoi planuri legate de apărare:

PASCU MIRUNA: Mami, cu siguranță vom găsi. Ideea este că, îți repet… Ăăă… Vreau să conștientizezi lucrurile așa cum sunt. Exact așa cum sunt. Și să te gândești și tu să faci niște scenarii în mintea ta, și să discutăm pe ele. Apropo, de tine cu perioada, cu pușcăria. Vezi, că trebuie să ne gândim foarte serios la două probleme. Chestia aia cu recunoașterea este evidentă, și mai este cealaltă. Pe care o să o mai discutăm când ne vedem, la care lucrează deja avocații. Să găsim niște soluții pentru problema cu DIICOT-ul.

VLAD: Aia e importantă.

Miruna Pascu s-a plâns apoi că Mihai Pascu, soțul ei și tatăl lui Vlad, de situație: „N-are legătură. N-are. Știi că s-a dus la excursia, la aia cu bărci. Păi, n-a avut nicio treabă. Aia la (n.l. neinteligibil). N-are nicio treabă, omul. Aseară, a venit Horațiu pe la el, au tras o băută”.

„În taică-miu nu am așa o bază”, concluzionează Vlad.