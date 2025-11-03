B1 Inregistrari!
Rețeaua fraților Micula. Judecători implicați în infracțiunile afaceriștilor (VIDEO)

Adrian A
03 nov. 2025, 14:50
Rețeaua fraților Micula. Judecători implicați în infracțiunile afaceriștilor (VIDEO)
Sursă foto: Mediafax
Cuprins
  1. Dosarele fraților Micula, respinse de judecători
  2. Până unde se întinde rețeaua infracțională a fraților Micula

Apar detalii noi din modul în care funcționa rețeaua fraților Micula. Judecătorii din Bihor au fost implicați direct în plasarea bunurilor din grupul controlat de afaceriști în alte companii.

Dosarele fraților Micula, respinse de judecători

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu aduce acuzații grave magistraților din județul Bihor, care s-au ocupat de dosarele fraților Micula. În exclusivitate pentru B1 TV, Adrian Câciu a explicat cum toate dosarele trimise în justiție de ANAF erau respinse pe bandă rulantă.

„Se explică și prin colaborarea unor oameni din administrație. Orban le-a plătit banii. 400 de milioane de euro. Când a venit guvernul Orban. Eram în deficit excesiv. Nu mai conta, la mame  nu mai dădeam bani, la oameni. Dădeam la frații Micula. Acei bani au fost folosiți ca să plătească un credit. Ei aveau datorii la bancă, respectiva bancă cu acei bani și-a plătit datoriile la stat pentru Banca pentru Locuințe. O întreagă suveică făcută și i-a stins pe Micula. La trei luni distanță am câștigat la Washington două miliarde de dolari împotriva lui Micula. Două miliarde de dolari, plus 400 de milioane de euro. Din 2022 până în prezent, toate judecătoriile din județul Bihor, în primul rând că nu au vrut să strămute procesul, dar au anulat toate executările silite cerute de ANAF. Se făcea titlu de executare, se anula în justiție.”, spune Adrian Câciu.

Până unde se întinde rețeaua infracțională a fraților Micula

Fostul ministru al Finanțelor spune că, acum, procurorii, nu trebuie să se uite doar la frații Micula, ci și la cei care le-au dat banii și la judecătorii care au lucrat în folosul afaceriștilor.

„Procurorii, deși târziu, e 2025, puteau să o ia de când am făcut sesizări, din 2022. Sunt trei ani. Moare mortul, ca să mă exprim așa, până când se mișcă și Parchetul nostru. Acum, dacă s-a mișcat, ar trebui să îi ia și pe cei care au dat banii de la guvernul României, ar trebui să îi ia pe toți judecătorii care au anulat titlurile de executare silită, plus pe cei care au participat la această rețea infracțională. România are de recuperat de la frații Micula acești bani. Scurt. Șe repede, dacă se poate.”, mai spune Adrian Câciu.

