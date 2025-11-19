Primăria Capitalei va cheltui aproape 8 milioane de lei pentru instalațiile luminoase închiriate pentru iarna 2025–2026. Vor fi montate plase și traverse cu LED-uri, împreună cu figurine 2D și 3D spectaculoase, precum viori, harpe, cizme uriașe, Moș Crăciun și iluminați. O parte dintre ornamente vor împodobi Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Restul vor fi amplasate în piețe centrale și pe bulevarde aglomerate.

De ce a fost 2020 ultimul an al opulenței

Gabriela Firea a încheiat mandatul din 2020 cu ultimul . Instalațiile au inclus plase luminoase evaluate la 6 milioane de lei. CM Iluminat Public avea atunci un contract multianual de 9 milioane de lei cu MK Illumination. Această companie furniza majoritatea decorațiunilor instalate în oraș.

Circa 58% dintre ornamentele instalate în oraș erau piese noi, introduse pe baza unui concept negociat vara cu Primăria București. Acest plan aducea anual elemente proaspete în decorul urban. MK Illumination era condusă de antreprenori austrieci și de românul Mihai Horia Baba, responsabil de operațiunile locale, notează spotmedia.ro.

Cum a schimbat Nicușor Dan direcția iluminatului festiv

Când a preluat mandatul în toamna lui 2020, Nicușor Dan a găsit un contract deja în derulare pentru iarna 2020–2021. După aceea, presiunea financiară, pandemia și promisiunile de a limita risipa au determinat Primăria să renunțe complet la închirierea decorațiunilor.

CM Iluminat Public SRL a instalat doar cele 3.181 de plase luminoase rămase în stoc. Stilul auster s-a păstrat până în 2023, când municipalitatea a început treptat să readucă figurinele în oraș.

Cum a relansat Capitala iluminatul festiv în 2023

Iluminatul festiv a fost relansat în 2023 prin două licitații simplificate organizate de CM Iluminat Public SRL. Aceste demersuri au readus în oraș perdele, șiruri de LED-uri și numeroase figurine tematice. Prima procedură, în valoare de aproape 2 milioane de lei, a fost câștigată de MK Illumination. Aceasta a inclus 920 de perdele și șiruri luminoase, plus 300 de figurine precum sfere, stele, fulgi de nea și candelabre.

A doua licitație a fost evaluată la peste 3,3 milioane de lei. Prin această procedură au fost aduse 497 de traverse, plase și șiruri luminoase. Au fost incluse și 80 de figurine de stâlp, adjudecarea revenind unei asocieri conduse de Total Electro Proiect Solution SRL, din care făcea parte și MK Illumination. În final, costul total al decorațiunilor festive s-a ridicat la 5.351.500 lei.

Ce achiziții pentru iluminatul festiv au fost făcute în 2024

O achiziție de 2.497.000 lei a fost lansată în 2024 de CM Iluminat Public SRL. Aceasta a vizat 2.180 de traverse, șiruri și țurțuri LED, plus 600 de figurine 2D precum sfere, stele și fulgi de nea.

Contractul a fost atribuit unei asocieri formate din Corvin Design SRL și MK Illumination SRL. Corvin Design, fondată în 2008 de Mihai Horea Baba, este administrată acum de Adina Raluca Coposesc.

Ce pregătește Capitala pentru iluminatul festiv din acest an

O sumă mai mare decât totalul achizițiilor din 2023 și 2024 la un loc a fost pusă la bătaie în 2025. Licitația a avut o valoare de 7.970.000 lei și a fost lansată de CM Iluminat Public SRL. Planul include 5.368 de elemente de iluminat festiv. Acestea sunt împărțite între din Piața Constituției și principalele bulevarde ale orașului.

Pentru Târgul de Crăciun sunt prevăzute 1.000 de șiruri luminoase și 2.500 de țurțuri. Lista este completată de 550 de figurine muzicale și 6 figurine 3D care marchează traseul către eveniment. Zonele centrale primesc 700 de plase luminoase pe Bulevardul Aviatorilor, respectiv 96 de figurine pe Prezan și Libertății. Pe Buzești și Berzei vor fi montate 150 de figurine, iar pe Lascăr Catargiu apar 44 de figurine 3D pentru decorarea arborilor.

CM Iluminat Public SRL a transmis pentru sursa menționată că va monta toate decorațiunile până la 29 noiembrie 2025. Instalarea va fi făcută de angajații proprii ai companiei. Ornamentele vor rămâne aprinse în fiecare noapte până pe 8 ianuarie 2026. Pe lângă cele 5.368 de decorațiuni închiriate, vor fi montate și 4.470 de elemente luminoase deja existente în stoc.

Cum se împacă opulența de sărbători cu declarațiile despre lipsa banilor

Anul acesta, a pregătit cea mai costisitoare schemă de iluminat din ultimii ani. În același timp, organizează și cel mai lung și scump târg de Crăciun. Bugetul total estimat ajunge la 12 milioane de lei, dublu față de iarna trecută.

Toate acestea apar după luni în care primăria susținea că funcționează la limită și că multe proiecte sunt amânate din lipsă de bani.