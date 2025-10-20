Primăria Capitalei oferă sprijin persoanelor afectate de care a avut loc vineri, într-un bloc de locuințe, de pe Calea Rahovei. Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureștiului, a transmis cum vor fi ajutați posesorii mașinilor, care au fost distruse în urma incidentului.

Deflagrația produsă în urmă cu câteva zile a provocat daune uriașe. De la pierderi de vieți omenești, până la persoane grav rănite și la distrugerea bunurilor pe care oamenii le-au acumulat o viață întreagă. În câteva secunde, viața locatarilor blocului care a sărit în aer s-a schimbat la 180 de grade. Într-o zi de vineri obișnuită, care nu avea să prevestească tragedia ce a avut loc.

Cum vor fi ajutați oamenii rămași fără mașini

Stelian Bujduveanu a postat un mesaj prin care a anunțat că toți cei care au rămas fără mașini, în urma incidentului, vor beneficia de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an.

„De astăzi, intrăm în faza de acțiuni coordonate pentru refacerea zonei și sprijinul persoanelor afectate. Administrația Străzilor a început deja ridicarea autoturismelor avariate, pentru a elibera complet perimetrul și a permite accesul echipelor tehnice în condiții de siguranță.