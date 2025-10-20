Primăria Capitalei oferă sprijin persoanelor afectate de explozia care a avut loc vineri, într-un bloc de locuințe, de pe Calea Rahovei. Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureștiului, a transmis cum vor fi ajutați posesorii mașinilor, care au fost distruse în urma incidentului.
Deflagrația produsă în urmă cu câteva zile a provocat daune uriașe. De la pierderi de vieți omenești, până la persoane grav rănite și la distrugerea bunurilor pe care oamenii le-au acumulat o viață întreagă. În câteva secunde, viața locatarilor blocului care a sărit în aer s-a schimbat la 180 de grade. Într-o zi de vineri obișnuită, care nu avea să prevestească tragedia ce a avut loc.
Cum vor fi ajutați oamenii rămași fără mașini
Stelian Bujduveanu a postat un mesaj prin care a anunțat că toți cei care au rămas fără mașini, în urma incidentului, vor beneficia de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an.
„De astăzi, intrăm în faza de acțiuni coordonate pentru refacerea zonei și sprijinul persoanelor afectate. Administrația Străzilor a început deja ridicarea autoturismelor avariate, pentru a elibera complet perimetrul și a permite accesul echipelor tehnice în condiții de siguranță.
Pentru proprietarii acestor vehicule, am dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public pentru o perioadă de jumătate de an.
Astăzi, mai sunt 78 de persoane cazate în unitățile hoteliere puse la dispoziție de Primăria Capitalei, o parte alegând să meargă temporar la rude.
Pe ordinea de zi a Primăriei Capitalei se află adoptarea unor măsuri suplimentare de sprijin, care vizează mobilitatea, sprijinul financiar, asistența psihologică și planul etapizat de refacere a zonei afectate, despre care veți fi informați pe măsură ce vor fi implementate.
Toate măsurile urmează o abordare structurată pe etape, în funcție de urgență și impact: siguranță, sprijin imediat, evaluare, reconstrucție.
Punctul de comandă și asistență este organizat în incinta Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, unde echipele Primăriei Capitalei, DGASMB și instituțiile partenere oferă permanent sprijin locatarilor”, a explicat Bujduveanu, duminică, pe pagina de Facebook.
Ce se va întâmpla cu locatarii blocului afectat de explozie
Necazul care s-a năpustit asupra lor le-a schimbat radical viețile. Oamenii afectați de explozie se află, momentan, cazați la diverse hoteluri partenere. Totuși, această cazare este disponibilă doar pentru șapte zile. Conform informațiilor, ulterior, oamenii vor fi transferați la spațiile Primăriei Capitalei.
Municipalitatea a anunțat, de asemenea, că oferă un ajutor financiar de 1.500 de lei fiecărei persoane afectate de explozie.