Primăria Capitalei din Rahova, potrivit unui mesaj publicat duminică pe pagina sa oficială de Facebook. Echipele instituției au acționat permanent în ultimele 48 de ore pentru a ajuta persoanele afectate de tragedie. Până în prezent, 324 de persoane au fost evaluate și consiliate, iar 82 sunt cazate în șase hoteluri partenere. Dintre acestea, opt sunt minori, 21 sunt vârstnici, iar în total sunt disponibile 440 de locuri de cazare.

Ce tip de ajutor oferă autoritățile celor afectați

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, municipalitatea oferă victimelor cazare temporară, consiliere psihologică și ajutor financiar.

Echipele de intervenție au desfășurat până acum 233 de ședințe de consiliere și au acordat sprijin pentru 20 de familii în procesul de refacere a documentelor pierdute în urma deflagrației. Totodată, la linia de urgență pusă la dispoziție de autorități au fost primite 342 de apeluri, cele mai multe fiind solicitări de asistență materială sau informații despre cazare.

a alocat din fondul de urgență 2,9 milioane de lei, sumă destinată acoperirii cheltuielilor pentru cazare, hrană, produse de strictă necesitate și alte nevoi urgente ale persoanelor rămase fără locuință.

Ce urmează pentru locatarii blocului afectat de explozie

Cazarea temporară este oferită pentru cel mult șapte zile, apoi locatarii vor fi relocați în spațiile Primăriei Capitalei. De asemenea, municipalitatea oferă un de 1.500 de lei pentru fiecare persoană afectată de explozia din Rahova.

„Colaborăm cu parteneri din societatea civilă pentru completarea sprijinului oferit din fonduri publice. World Vision România gestionează contul de donații publice: RO24CITI0000000825024433

Mențiune: Fond de urgență – Rahova

Fondurile colectate sunt destinate reconstrucției și reintegrării familiilor afectate, în complementaritate cu sprijinul municipal.