B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare

Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 16:59
Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare
Sursa Foto: Inquam Photos / Tudor Pana
Cuprins
  1. Ce tip de ajutor oferă autoritățile celor afectați
  2. Ce urmează pentru locatarii blocului afectat de explozie

Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova, potrivit unui mesaj publicat duminică pe pagina sa oficială de Facebook. Echipele instituției au acționat permanent în ultimele 48 de ore pentru a ajuta persoanele afectate de tragedie. Până în prezent, 324 de persoane au fost evaluate și consiliate, iar 82 sunt cazate în șase hoteluri partenere. Dintre acestea, opt sunt minori, 21 sunt vârstnici, iar în total sunt disponibile 440 de locuri de cazare.

Ce tip de ajutor oferă autoritățile celor afectați

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, municipalitatea oferă victimelor cazare temporară, consiliere psihologică și ajutor financiar.

Echipele de intervenție au desfășurat până acum 233 de ședințe de consiliere și au acordat sprijin pentru 20 de familii în procesul de refacere a documentelor pierdute în urma deflagrației. Totodată, la linia de urgență pusă la dispoziție de autorități au fost primite 342 de apeluri, cele mai multe fiind solicitări de asistență materială sau informații despre cazare.

Primăria Municipiului București a alocat din fondul de urgență 2,9 milioane de lei, sumă destinată acoperirii cheltuielilor pentru cazare, hrană, produse de strictă necesitate și alte nevoi urgente ale persoanelor rămase fără locuință.

Ce urmează pentru locatarii blocului afectat de explozie

Cazarea temporară este oferită pentru cel mult șapte zile, apoi locatarii vor fi relocați în spațiile Primăriei Capitalei. De asemenea, municipalitatea oferă un ajutor financiar de 1.500 de lei pentru fiecare persoană afectată de explozia din Rahova.

„Colaborăm cu parteneri din societatea civilă pentru completarea sprijinului oferit din fonduri publice.
World Vision România gestionează contul de donații publice: RO24CITI0000000825024433
Mențiune: Fond de urgență – Rahova
Fondurile colectate sunt destinate reconstrucției și reintegrării familiilor afectate, în complementaritate cu sprijinul municipal.
De asemenea, Crucea Roșie, Salvați Copiii, Asociația Carusel, Habitat for Humanity și alți parteneri oferă ajutor material, emoțional și educațional. Voluntarii se implică activ în colectarea, sortarea și distribuția donațiilor”, a mai transmis Primăria Municipiului Bucureşti.
Tags:
Citește și...
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
Eveniment
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică
Eveniment
România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
Eveniment
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Eveniment
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
Eveniment
Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Eveniment
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Eveniment
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Eveniment
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
Eveniment
Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Eveniment
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Ultima oră
18:41 - Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
18:06 - De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”
17:31 - România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică
16:23 - Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
16:09 - Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL? „Fără ajutorul cuiva, e misiune imposibilă”
15:34 - Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
15:30 - 19 octombrie 2025: Biserica celebrează miracolul care a uimit Galileea. Iisus a înviat tânărul unei văduve
15:06 - Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
13:59 - Jaf la Muzeul Luvru: 9 bijuterii din colecția lui Napoleon Bonaparte au fost furate. Cum au acționat hoții
13:22 - Anda Adam, ieșire nervoasă la „Asia Express”: „Îi urăsc din tot sufletul”. Ce a supărat-o pe vedetă