Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”

Ana Beatrice
17 oct. 2025, 13:23
Cuprins
  1. Câte victime a făcut explozia din Rahova
  2. Ce mesaj a transmis Primăria Sectorului 6

Primăria Sectorului 6 a transmis pe Facebook un mesaj de solidaritate și sprijin, după explozia devastatoare produsă într-un bloc cu opt etaje din Sectorul 5: „Mare tragedie în sectorul vecin!”

Deflagrația a distrus complet două niveluri ale clădirii, lăsând în urmă o imagine de groază și disperare în comunitate.

Câte victime a făcut explozia din Rahova

Trei persoane și-au pierdut viața, printre care o femeie însărcinată, iar alte paisprezece au fost grav rănite. Echipajele de salvare intervin neîncetat la fața locului, sprijinite de câini special antrenați pentru căutarea victimelor sub dărâmături.

Ce mesaj a transmis Primăria Sectorului 6

Potrivit autorităților, aproximativ 100 de persoane au fost afectate și nu mai pot reveni în locuințele lor.

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că toate structurile Primăriei Sectorului 6 s-au mobilizat pentru a oferi sprijin comunității afectate: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate. Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor. Oferim hrană și apă de la Banca Locală de Alimente Sector 6, haine, rechizite și ghiozdane de la SocialXchange. Avem capacitatea să-i preluăm pe elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, care a fost avariat și închis, pentru ca aceștia să învețe în bune condiții. De asemenea, ADPDU Sector 6 și Salubrizare Sector 6 sunt pregătite să acționeze”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Viceprimarul Paul Moldovan va participa la comitetul pentru situații de urgență, programat la ora 13.00, la centrul integrat din Cotroceni.

Mesajul instituției se încheie cu îndemnul: „Facem bine!”

