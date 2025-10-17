Primăria Sectorului 6 a transmis pe Facebook un mesaj de solidaritate și sprijin, după explozia devastatoare produsă într-un bloc cu opt etaje din Sectorul 5: „Mare tragedie în sectorul vecin!”

Deflagrația , lăsând în urmă o imagine de groază și disperare în comunitate.

Câte victime a făcut explozia din Rahova

Trei persoane și-au pierdut viața, printre care o femeie însărcinată, iar alte paisprezece au fost grav rănite. Echipajele de salvare intervin neîncetat la fața locului, sprijinite de câini special antrenați pentru căutarea victimelor sub dărâmături.

Ce mesaj a transmis Primăria Sectorului 6

Potrivit autorităților, aproximativ 100 de persoane au fost afectate și nu mai pot reveni în locuințele lor.

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că toate structurile Primăriei Sectorului 6 s-au mobilizat pentru a oferi sprijin comunității afectate: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate. Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor. Oferim hrană și apă de la Banca Locală de Alimente Sector 6, haine, rechizite și ghiozdane de la SocialXchange. Avem capacitatea să-i preluăm pe elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, care a fost avariat și închis, pentru ca aceștia să învețe în bune condiții. De asemenea, ADPDU Sector 6 și Salubrizare Sector 6 sunt pregătite să acționeze”, se arată în mesajul .

Viceprimarul Paul Moldovan va participa la comitetul pentru situații de urgență, programat la ora 13.00, la centrul integrat din Cotroceni.

Mesajul instituției se încheie cu îndemnul: „Facem bine!”