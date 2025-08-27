Un nou caz de dezmăț pe bani publici iese la iveală, în plină austeritate. Primăria orașului Vicovu de Sus, județul Suceava va achiziționa două microbuze electrice în valoare de peste 500.000 de euro, prin proiecte finanțate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est.

Vehiculele nu vor transporta elevii la școală, ci vor fi folosite în principal pentru concursuri sportive și alte activități organizate de unitățile de învățământ, a declarat viceprimarul Gheorghiță Constantin.

Achiziția face parte din două proiecte câștigate de primărie pentru construirea a două săli de sport, fiecare cu o valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro. În cadrul proiectelor a fost prevăzută și dotarea cu microbuze, fiecare având un cost estimat de 250.000 de euro plus TVA.

„Valoarea a fost stabilită de proiectant. Valorile sunt aprobate prin ședinta de Consiliu Local și fac parte din planul de activități pe care trebuie să-l respectăm pentru implementarea proiectului.”, a explicat viceprimarul din Vicovu de Sus, Gheorghiță Constantin, pentru .

Deși destinația principală a microbuzelor nu este transportul zilnic al elevilor către școală sau domiciliu, Constantin a precizat că această posibilitate poate fi luată în calcul printr-o decizie ulterioară.

În privința costurilor, viceprimarul a subliniat că suma este conformă cu prețurile de pe piață și că achiziția va fi supusă unei licitații, unde se așteaptă participarea mai multor ofertanți.

“Dacă ar fi, personal, consider ca orice om de rând că e o sumă. Raportat la valoarea de piață…nu sunt la curent cu prețul actual de pe piață, dar cred că e în concordanță cu alte anunțuri și alte achiziții care s-au derulat în ultima perioadă.

Prețul a fost dat de firma de consultanță spune viceprimarul, care speră ca la licitație să fie cât mai mulți ofertanți”, a spus viceprimarul.