B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un nou caz de dezmăț pe bani publici: Primăria unui oraș din Suceava vrea să cumpere două microbuze cu 500.000 de euro

Un nou caz de dezmăț pe bani publici: Primăria unui oraș din Suceava vrea să cumpere două microbuze cu 500.000 de euro

George Lupu
27 aug. 2025, 19:59
Un nou caz de dezmăț pe bani publici: Primăria unui oraș din Suceava vrea să cumpere două microbuze cu 500.000 de euro
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un nou caz de dezmăț pe bani publici iese la iveală, în plină austeritate. Primăria orașului Vicovu de Sus, județul Suceava va achiziționa două microbuze electrice în valoare de peste 500.000 de euro, prin proiecte finanțate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est.

Cuprins

  • Cât ar urma să coste microbuzele cumpărate de Primăria Vicovu de Sus
  • Ce spune viceprimarul despre costuri

Cât ar urma să coste microbuzele cumpărate de Primăria Vicovu de Sus

Vehiculele nu vor transporta elevii la școală, ci vor fi folosite în principal pentru concursuri sportive și alte activități organizate de unitățile de învățământ, a declarat viceprimarul Gheorghiță Constantin.

Achiziția face parte din două proiecte câștigate de primărie pentru construirea a două săli de sport, fiecare cu o valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro. În cadrul proiectelor a fost prevăzută și dotarea cu microbuze, fiecare având un cost estimat de 250.000 de euro plus TVA.

„Valoarea a fost stabilită de proiectant. Valorile sunt aprobate prin ședinta de Consiliu Local și fac parte din planul de activități pe care trebuie să-l respectăm pentru implementarea proiectului.”, a explicat viceprimarul din Vicovu de Sus, Gheorghiță Constantin, pentru Antena 3.

Deși destinația principală a microbuzelor nu este transportul zilnic al elevilor către școală sau domiciliu, Constantin a precizat că această posibilitate poate fi luată în calcul printr-o decizie ulterioară.

Ce spune viceprimarul despre costuri

În privința costurilor, viceprimarul a subliniat că suma este conformă cu prețurile de pe piață și că achiziția va fi supusă unei licitații, unde se așteaptă participarea mai multor ofertanți.

“Dacă ar fi, personal, consider ca orice om de rând că e o sumă. Raportat la valoarea de piață…nu sunt la curent cu prețul actual de pe piață, dar cred că e în concordanță cu alte anunțuri și alte achiziții care s-au derulat în ultima perioadă.

Prețul a fost dat de firma de consultanță spune viceprimarul, care speră ca la licitație să fie cât mai mulți ofertanți”, a spus viceprimarul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
Eveniment
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
Eveniment
Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Externe
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Taxa de pod de la Fetești ar putea crește din toamnă. Cât va coste și ce amendă vor primi cei care nu o plătesc
Eveniment
Taxa de pod de la Fetești ar putea crește din toamnă. Cât va coste și ce amendă vor primi cei care nu o plătesc
Care sunt cele mai lente animale din lume și cum supraviețuiesc acestea. Ce spun cercetătorii
Eveniment
Care sunt cele mai lente animale din lume și cum supraviețuiesc acestea. Ce spun cercetătorii
Descoperire cutremurătoare la Giurgiu: un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de nouă luni. Motivul pentru care a luat această decizie
Eveniment
Descoperire cutremurătoare la Giurgiu: un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de nouă luni. Motivul pentru care a luat această decizie
Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
Externe
Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Eveniment
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
Eveniment
Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Eveniment
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Ultima oră
20:47 - Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
20:47 - Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
20:32 - Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
20:10 - Taxa de pod de la Fetești ar putea crește din toamnă. Cât va coste și ce amendă vor primi cei care nu o plătesc
19:58 - Care sunt cele mai lente animale din lume și cum supraviețuiesc acestea. Ce spun cercetătorii
19:50 - Descoperire cutremurătoare la Giurgiu: un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de nouă luni. Motivul pentru care a luat această decizie
19:27 - Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
19:15 - O practică periculoasă din Grecia a atras atenția autorităților. Zeci de tineri își riscă zilnic viața de dragul distracției
19:08 - Ciprian Ciucu, despre regenerarea urbană a Căii Crângași: „Va fi una dintre cele mai atractive zone din București. Trebuie să îmi dea voie Consiliul General”
18:59 - Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia