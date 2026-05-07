B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian

Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian

Adrian Teampău
07 mai 2026, 11:08
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Foto generic Sursa foto: Facebook/Poliția Republicii Moldova
Cuprins
  1. Avertizare de drone în Tulcea și Galați
  2. Incidente provocate de dronele rusești

O avertizare printr-un mesaj RO-Alert îi pune în gardă pe locuitorii din județele Tulcea și Galați cu privire la riscurile prăbușirii unor drone sau fragmente de dronă din spațiul aerian.

Avertizare de drone în Tulcea și Galați

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea și din Galați, în dimineața zilei de joi, 7 mai. Prin această avertizare, oamenii sunt puși în gardă cu privire la riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Este vorba despre drone sau resturi de dronă care s-ar putea prăbuși în contextul bombardamentelor rusești asupra Ucrainei.

Oamenii au fost îndemnați să se adăpostească în locuri ferite pentru a evita riscurile unor accidentări în contextul prăbușirii unor dispozitive din spațiul aerian. Mesajul a fost transmis la ora 8:40, iar autoritățile au anunțat că durata alertei extreme este de 90 de minute.

În municipiul Galați, emiterea acestui mesaj provocat o serie de controverse, în rândul cetățenilor. Aceștia au reclamat faptul că doar o parte, cei din zona centrală a municipiului au primit alerta. Drept urmare, autoritățile au venit cu o serie de clarificări.

„Referitor la mesajul RO-ALERT din această dimineață, facem precizarea că alerta este pentru Tulcea, dar celula telefonică a prins și o porțiune din județul nostru”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galați.

Incidente provocate de dronele rusești

Acest mesaj de avertizare, pentru cetățenii din Galați vine la câteva zile după cel mai grav incident provocat de o dronă care s-a prăbușit pe teritoriul românesc. S-a întâmplat în municipiul Galați, sâmbătă, 25 aprilie. Un astfel de dispozitiv, care purta o încărcătură explozivă, s-a prăbușit într-un cartier al orașului.

„Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14:20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații”, a transmis MApN la momentul respectiv.

Peste 500 de locuitori au fost evacuați din zonă, iar alimentarea cu gaz a fost întreruptă. În cele din urmă, drona a fost transportată într-o zonă izolată înainte de a fi detonată.

Tags:
Citește și...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Eveniment
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Eveniment
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Eveniment
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Eveniment
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Eveniment
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței
Eveniment
România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
Eveniment
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Eveniment
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Eveniment
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Eveniment
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Ultima oră
13:03 - Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
12:56 - Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
12:51 - Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
12:17 - Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
12:15 - Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
12:06 - Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
12:02 - Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
11:51 - Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
11:44 - Avertizare S&P Global Ratings. Ruperea coaliției și prelungirea crizei politice crește riscul de retrogradare
11:30 - Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare