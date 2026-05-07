O avertizare printr-un mesaj RO-Alert îi pune în gardă pe locuitorii din județele Tulcea și Galați cu privire la riscurile prăbușirii unor drone sau fragmente de dronă din spațiul aerian.

Avertizare de drone în Tulcea și Galați

Autoritățile au emis un pentru locuitorii din nordul județului Tulcea și din Galați, în dimineața zilei de joi, 7 mai. Prin această avertizare, oamenii sunt puși în gardă cu privire la riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Este vorba despre care s-ar putea prăbuși în contextul bombardamentelor rusești asupra Ucrainei.

Oamenii au fost îndemnați să se adăpostească în locuri ferite pentru a evita riscurile unor accidentări în contextul prăbușirii unor dispozitive din spațiul aerian. Mesajul a fost transmis la ora 8:40, iar autoritățile au anunțat că durata alertei extreme este de 90 de minute.

În municipiul Galați, emiterea acestui mesaj provocat o serie de controverse, în rândul cetățenilor. Aceștia au reclamat faptul că doar o parte, cei din zona centrală a municipiului au primit alerta. Drept urmare, autoritățile au venit cu o serie de clarificări.

„Referitor la mesajul RO-ALERT din această dimineață, facem precizarea că alerta este pentru Tulcea, dar celula telefonică a prins și o porțiune din județul nostru”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galați.

Incidente provocate de dronele rusești

Acest mesaj de avertizare, pentru cetățenii din Galați vine la câteva zile după cel mai grav incident provocat de o dronă care s-a prăbușit pe teritoriul românesc. S-a întâmplat în municipiul Galați, sâmbătă, 25 aprilie. Un astfel de dispozitiv, care purta o încărcătură explozivă, s-a prăbușit într-un cartier al orașului.

„Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14:20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații”, a transmis la momentul respectiv.

Peste 500 de locuitori au fost evacuați din zonă, iar alimentarea cu gaz a fost întreruptă. În cele din urmă, drona a fost transportată într-o zonă izolată înainte de a fi detonată.