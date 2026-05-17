Un sondaj CURS arată că 56% dintre români vor alegeri anticipate, că românii au cea mai mare încredere în Biserică și Armată, că politicianul în care au cea mai mare încredere e Călin Georgescu și că partidul care ar fi cel mai votat la parlamentare e AUR.

a fost realizat în perioada 1–14 mai, pe un eșantion de 1.664 de respondenți, cu vârsta de 18 ani și peste. Datele au fost culese prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților. Marja maximă de eroare de +/-2,4% la un nivel de încredere de 95%.

Ce griji au românii

82% dintre respondenți consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 15% apreciază că direcția actuală este una bună.

Principalele probleme indicate de populație sunt inflația și costul vieții, menționate de 81% dintre respondenți, urmate de instabilitatea politică (59%), corupția (38%) și securitatea națională (36%).

În ce instituții și politicieni au încredere românii

Biserica și Armata rămân instituțiile cu cea mai ridicată cotă de încredere, cu 79%, respectiv 76%. Poliția și autoritățile locale au 55%, respectiv 53% încredere, Președinția – 31%, Parlamentul – 24%, Guvernul – 26%, Justiția – 20%.

Călin Georgescu conduce clasamentul politicienilor cu 32% încredere multă și foarte multă, urmat foarte aproape de Nicușor Dan, cu 31%. Ilie Bolojan este la 25%, iar George Simion la 23%. Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone și Sorin Grindeanu sunt grupați în jurul pragului de 21%, în timp ce Hunor Kelemen, Diana Șoșoacă și Dominic Fritz înregistrează cele mai ridicate niveluri de neîncredere.

Ce ar vota românii la alegerile parlamentare

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% din voturi, PSD – 24%, PNL – 20%, USR – 10%, UDMR – 5%, PNRR-Piedone – 4%, SOS România – 3%, iar categoria „Altul” – 2%.

56% dintre respondenți consideră că România are nevoie de , în timp ce 41% se opun unei astfel de soluții.