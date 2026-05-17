Un sondaj CURS arată că 56% dintre români vor alegeri anticipate, că românii au cea mai mare încredere în Biserică și Armată, că politicianul în care au cea mai mare încredere e Călin Georgescu și că partidul care ar fi cel mai votat la parlamentare e AUR.
Sondajul a fost realizat în perioada 1–14 mai, pe un eșantion de 1.664 de respondenți, cu vârsta de 18 ani și peste. Datele au fost culese prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților. Marja maximă de eroare de +/-2,4% la un nivel de încredere de 95%.
82% dintre respondenți consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 15% apreciază că direcția actuală este una bună.
Principalele probleme indicate de populație sunt inflația și costul vieții, menționate de 81% dintre respondenți, urmate de instabilitatea politică (59%), corupția (38%) și securitatea națională (36%).
Biserica și Armata rămân instituțiile cu cea mai ridicată cotă de încredere, cu 79%, respectiv 76%. Poliția și autoritățile locale au 55%, respectiv 53% încredere, Președinția – 31%, Parlamentul – 24%, Guvernul – 26%, Justiția – 20%.
Călin Georgescu conduce clasamentul politicienilor cu 32% încredere multă și foarte multă, urmat foarte aproape de Nicușor Dan, cu 31%. Ilie Bolojan este la 25%, iar George Simion la 23%. Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone și Sorin Grindeanu sunt grupați în jurul pragului de 21%, în timp ce Hunor Kelemen, Diana Șoșoacă și Dominic Fritz înregistrează cele mai ridicate niveluri de neîncredere.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% din voturi, PSD – 24%, PNL – 20%, USR – 10%, UDMR – 5%, PNRR-Piedone – 4%, SOS România – 3%, iar categoria „Altul” – 2%.
56% dintre respondenți consideră că România are nevoie de alegeri anticipate, în timp ce 41% se opun unei astfel de soluții.