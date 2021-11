Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, vrea să dea afară 25% din polițiștii locali: ”Am scos proba sportivă, ca să nu vulnerabilizez procesul de testare”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunţat miercuri că vrea să dea afară circa 100 de poliţişti locali din cei aproximativ 400. ”Am scos proba sportivă, ca să nu vulnerabilizez procesul de testare”, afirmă Ciucu.

„Respect Poliţia Locală! Şi de aceea vreau să o reformez! Am iniţiat un proces de reformă în poliţia locală a Sectorului 6 care pleacă de la ideea că în această instituţie trebuie să lucreze doar acei poliţişti locali care se implică în comunitate şi care POT face faţă muncii de poliţist local, respectând ei înşişi această instituţie şi respectându-se pe sine” a scris primarul Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Din cele 397 de posturi (funcții publice) de la Poliția Locală Sector 6 vor rămâne 307. Reforma Poliției Locale se va face în 4 etape:

„Astfel, în această primă etapă a reformei, vor merge către alte orizonturi cca. 100 de poliţişti locali din cca. 400. Astfel, cca. 300 de poliţişti locali rămân şi vor beneficia de formare profesională specifică postului, care va include comunicarea cu cetăţeanul, mentorat pentru schimbarea atitudinii şi înţelegerea rolului pe care îl au în comunitate.

De asemenea, vor avea proceduri noi (lărgirea competenţelor poliţiei de proximitate şi supra-specializarea componentei de inspecţie), obiective clare şi indicatori de performanţă. Eficienţa serviciului va creşte fundamental. În a treia etapă, dacă va fi mai nevoie, ne vom axa pe angajarea de debutanţi, liberi de metehne vechi, care vor fi formaţi profesional! În a patra etapă vom creşte capacitatea de intervenţie, îmbunătăţind procesul de supraveghere prin instalarea în Sectorul 6 a nu mai puţin de 3.000 de camere video. Sunt probleme cu vandalismul”, a precizat primarul sectorului 6.

Ciprian Ciucu: Concursul este pe bune, nu “salvez” pe nimeni

Primarul Ciprian Ciucu afirmă că a luat această decizie în urma unui val de plângeri de la cetăţeni.

„Am luat această decizie în urma unui val uriaş de plângeri pe care cetăţenii mi le-au adus la cunoştinţă cu privire la activitatea acestei instituţii importante! Rezistenţa a fost şi a rămas uriaşă:

1. Sindicatele poliţiştilor, retrograde şi antireformiste, cu care am avut patru rânduri ne negocieri au demarat acţiuni de blocare în instanţă a acestui proces. Acestea au împrăştiat fel şi fel de zvonuri mincinoase;

2. Consilierii locali din opoziţie, cot la cot funcţionari din Poliţia Locală, care au inventat fel şi fel de oprelişti procedurale şi birocratice;

3. Diverse telefoane pentru a-l „salva” pe unul sau pe altul. Am zis-o şi o repet! Concursul este pe bune, nu “salvez” pe nimeni, nu intervin în acest proces pentru că nu vreau să-l compromit! Am invitat sindicatele poliţiştilor să fie observatori permanenţi în orice context al acestui concurs, (ex. extragerea subiectelor, observare, etc. şi oriunde şi oricând)!”, a mai precizat Ciucu. Primarul afirmă că „subiectele au fost uşoare” şi că proba sportivă a fost eliminată ca să nu vulnerabilizeze procesul de testare.

„Un text grilă cu doar 5 întrebări şi redactarea unui proces verbal pe un caz dat, cu legislaţia pe masă, putând fi consultată (nu era nevoie de memorare, deşi normal ar fi să fie ştiută). Atât de simplu! De aceea am zis, că în mare va fi doar un test de cunoştinţe de bază şi de limba română… Funcţionarii publici, conform legii, trebuie să deţină cunoştinţe de bază matematice şi de limbă. Am scos proba sportivă, ca să nu vulnerabilizez procesul de testare, tocmai că au fost în alte localităţi probleme în justiţie”, a menţionat Ciprian Ciucu.