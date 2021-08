Ciprian Ciucu: Nu numai Sectorul 6, ci și alte sectoare, și municipii au nevoie de PNDL 3. Chiar dacă vorbim de București, vorbim de comunități extrem de sărace în care nu s-a intervenit (VIDEO)

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a explicat că și-ar dori să absoarbă „o sumă semnificativă” din zona PNRR și a fondurilor europene clasice, însă a explicat că și PNDL 3 are multe elemente care i-ar fi utile, având în vedere că, spre exemplu, în Giulești Sârbi există străzi fără gaze și canalizare, e nevoie de un pod ș.a.m.d.

„Chiar dacă vorbim despre Municipiul București, vorbim de comunități extrem de sărace în care nu s-a intervenit și atunci evident că bugetul foarte mic, bugetul local, nu îmi ajunge pentru aceste investiții”, a spus edilul la „Săptămâna Financiară” cu Dan Bucura, vineri, pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ciprian Ciucu, despre finanțarea proiectelor prin PNRR, fondurile europene clasice și PNDL 3

„Mi-aș dori să luăm o sumă semnificativă (din PNRR și fonduri europene, n.r.) pentru că în Sectorul 6 nu s-a făcut nicio școală în ultimii 30 de ani, s-a construit într-un ritm fabulos, avem o presiune din partea comunelor din jur foarte mare, sunt străzi pe care trebuie să le facem, mi-am asumat să fac un spital. Pentru prima dată, un sector trebuie să facă un spital pentru că, dacă nu îl facem noi la primărie, nimeni nu îl face și în Sectorul 6 nu e niciun spital, și vorbim de 400.000 de locuitori, și e nevoie de acești bani. Avem multe proiecte pe eficiență energetică, pe anvelopări, vrem să decontăm, avem proiecte mature și vrem să venim să aplicăm. Sunt proiecte care țin de siguranța cetățeanului – de exemplu, acum avem în procedură de atribuire un sistem de achiziție ca să achiziționăm 3.000 de camere de luat vederi pe care să le punem în sector – ș.a.m.d”, a declarat primarul Sectorului 6.

El a explicat că, inițial, sectoarele nu erau eligibile pe PNRR.

„Problema este că, așa cum a fost înaintat PNRR la Bruxelles, sectoarele nu erau eligibile. De aceea, am avut inițiativa și mi-am asumat, și am vorbit cu toți primarii de sector să fim și noi eligibili nu doar la un singur capitol pe un singur pilon, ci să fim eligibili la mai multe capitole din mai multe piloane ale PNRR. A fost în presă, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu vreo lună și jumătate o circulară, pentru prima dată, șase primari de la diferite partide politice am semnat acest document și am spus că vrem și noi să fim eligibili pentru că jumătate din ceea ce înseamnă Municipiul București este în administrația sectoarelor, școlile, de exemplu, sunt la sectoare, nu sunt la Primăria Capitalei, și multe elemente de infrastructură. Am semnat această scrisoare și avem promisiunea premierului Florin Cîțu și a ministrului fondurilor europene că vom fi și noi eligibili”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a punctat că la PNDL 3 „contează foarte mult mecanismul de atribuire și control al finanțărilor”.

„În ceea ce privește programul Anghel Saligny, PNDL 3, așa cum i se spune, nu prea are legătură, e gândit puțin altfel și aici contează foarte mult mecanismul de atribuire și de control al finanțărilor. Evident, inclusiv Sectorul 6 și nu doar Sectorul 6, și alte sectoare, și municipii au nevoie de el. În Giulești Sârbi am străzi care nu au canalizare, nu au gaze, trebuie să facem chiar și un pod, deci sunt multe elemente care mie mi-ar fi foarte utile ca primar la Sectorul 6. Chiar dacă este București, chiar dacă vorbim despre Municipiul București, vorbim de comunități extrem de sărace în care nu s-a intervenit și atunci evident că bugetul foarte mic, bugetul local, nu îmi ajunge pentru aceste investiții”, a mai afirmat primarul Ciprian Ciucu.