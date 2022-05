Primii ucraineni evacuați din reduta Azovstal. Bombardamentele îngreunează misiunea de salvare

Cetățeni ucraineni sunt evacuați din fabrica Azovstal, ultima redută din orașul ucrainean Mariupol, distrus complet de bombardemanete.

25 de civili, cei mai mulți dintre ei fiind femei și copii, au fost scoși din adăposturile subterane sâmbătă noapte, transmite atât presa ucraineană, ci și cea rusă.



Operațiunea de evacuare se desfășoară cu dificultate deoarece bombardamentele nu au încetat, iar regimentul Azov trebuie să îndepărteze dărâmăturile pentru a scoate civilii afară.

Se estimează că aproximativ 1.000 de civili și câteva sute de soldați ucraineni se adăpostesc în labirintul de tuneluri subterane de sub oțelărie. Cei mai mulți dintre ei au nevoie de îngrijiri medicale.

. on evacuation from Mariupol:

-ceasefire started 11.00; whole night, 🇷🇺artillery shelled Azovstal

-18.25: evacuation column arrived

-19.40: 20 civilians board for evacuation to Zaporizhia; Azov continue rescuing others from rubble

-🇺🇦WIA not taken; insists they must

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress)