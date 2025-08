Vestea morții lui Ion Iliescu a zguduit o țară întreagă. De departe, cei mai afectate sunt familia și persoanele apropiate, dar și oamenii care l-au cunoscut și apreciat pentru ceea ce a făcut la conducerea țării.

Cuprins:

Ce spune Piedone despre Ion Iliescu Ce obișnuia Ion Iliescu să facă de ziua lui Piedone

Ce spune Piedone despre Ion Iliescu

La casa fostului șef al statului au ajuns deja primele persoane. Printre acestea se numără și Cristian Popescu Piedone. I-a adus o coroană lui Ion Iliescu și a vorbit despre moștenirea lăsată țării de fostul președinte.

„Nu pot să mă dezic că l-am cunoscut. Nu pot să nu spun că l-am cunoscut chiar înainte de 1989, parcursul și cariera politică. Am fost în capul PDSR-ului, de la începuturi. Dacă astăzi avem cu toții fericirea să trăim așa, cu bune, cu rele, în România, o să zic că i se datorează și i se datorează pentru că pluripartidismul există, libertatea de exprimare există, primii pași către Europa s-au făcut sub mandatul lui, iar siguranța României, intrarea , i se datorează, au fost sub mandatul lui. Restul nu ne mai interesează”, a declarat Cristian Popescu Piedone, potrivit .

Ce obișnuia Ion Iliescu să facă de ziua lui Piedone

Fostul edil al a adus în discuție și relația specială pe care o avea cu Ion Iliescu, relație care nu a ținut cont nici de funcții, nici de ani. Piedone povestește că, începând din 1990, nu a existat niciun an ca „cel puțin cu o săptămână înainte de ziua mea de naștere să nu-mi trimită o felicitare. Că a fost președinte, că n-a fost președinte, mi-a zis la mulți ani și mulțumesc pentru asta”.