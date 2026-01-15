Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă

Zile încâlcite în justiția românească. Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a magistratei Olimpiea Crețeanu, cea care decide mâine dacă acceptă sau nu suspendarea judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Suspendarea judecătorilor CCR merge înainte

Un complet al Curții de Apel București a respins ca neîntemeiată cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, de la aceeași instanță, cea care urmează să dea mâine un verdict în procesul prin care avocata Silvia Uscov cere suspendarea actelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Cererea de recuzare a fost formulată de Administrația Prezidențială, instituția care a emis vara trecută decretul de numire la CCR a judecătorului Dacian Dragoș.

Suspendarea lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, cerută de AUR

Avocata și membra AUR, Silvia Uscov, a cerut Curții de Apel București să suspende deciziile de numire a lui Dacian Dragoș și a altui judecător, Mihai Busuioc, ambii numiți în vara anului trecut, pe motiv că nu îndeplinesc condiția privind vechimea de 18 ani în domeniul juridic cerută de Constituție. Asta se întâmpla la finele anului trecut.

Acum, avocata AUR a revenit și a cerut nu doar suspendarea celor doi judecători CCR ci anularea numirilor acestora. Mai mult, Silvia Uscov, susține că, în cazul lui Dragoș Dacian, ar trebui să intervină și Agenția Națională de Integritate. Avocata afirmă că magistratul deține calitatea de administrator în nume propriu și este reprezentantul unei fundații care este asociată în societatea RADONCONTROL S.A., ceea ce îl face .