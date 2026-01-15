B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă

Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă

Adrian A
15 ian. 2026, 14:52
Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă
Cuprins
  1. Suspendarea judecătorilor CCR merge înainte
  2. Suspendarea lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, cerută de AUR

Zile încâlcite în justiția românească. Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a magistratei Olimpiea Crețeanu, cea care decide mâine dacă acceptă sau nu suspendarea judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Suspendarea judecătorilor CCR merge înainte

Un complet al Curții de Apel București a respins ca neîntemeiată cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, de la aceeași instanță, cea care urmează să dea mâine un verdict în procesul prin care avocata Silvia Uscov cere suspendarea actelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Cererea de recuzare a fost formulată de Administrația Prezidențială, instituția care a emis vara trecută decretul de numire la CCR a judecătorului Dacian Dragoș.

Suspendarea lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, cerută de AUR

Avocata și membra AUR, Silvia Uscov, a cerut Curții de Apel București să suspende deciziile de numire a lui Dacian Dragoș și a altui judecător, Mihai Busuioc, ambii numiți în vara anului trecut, pe motiv că nu îndeplinesc condiția privind vechimea de 18 ani în domeniul juridic cerută de Constituție. Asta se întâmpla la finele anului trecut.

Acum, avocata AUR a revenit și a cerut nu doar suspendarea celor doi judecători CCR ci anularea numirilor acestora. Mai mult, Silvia Uscov, susține că, în cazul lui Dragoș Dacian, ar trebui să intervină și Agenția Națională de Integritate. Avocata afirmă că magistratul deține calitatea de administrator în nume propriu și este reprezentantul unei fundații care este asociată în societatea RADONCONTROL S.A., ceea ce îl face incompatibil cu funcția de judecător al Curții Constituționale.

Tags:
Citește și...
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Eveniment
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Eveniment
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Lacul care dispare din Irlanda de Nord. Misterul care fascinează oamenii de știință și turiștii
Eveniment
Lacul care dispare din Irlanda de Nord. Misterul care fascinează oamenii de știință și turiștii
Ce au citit și cumpărat românii în 2025. Cartea care a ajuns pe locul 1 i-a surprins pe toți
Eveniment
Ce au citit și cumpărat românii în 2025. Cartea care a ajuns pe locul 1 i-a surprins pe toți
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Adevăruri neașteptate și curiozități pe care puțini le știu
Eveniment
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Adevăruri neașteptate și curiozități pe care puțini le știu
Avocata Silvia Uscov anunță că Dacian Dragoș este incompatibil să exercite funcția de judecător CCR. Ce documente a prezentat membra AUR
Eveniment
Avocata Silvia Uscov anunță că Dacian Dragoș este incompatibil să exercite funcția de judecător CCR. Ce documente a prezentat membra AUR
De la Paris la Târgu Mureș. Cum a renunțat un medic la străinătate pentru a salva vieți în România
Eveniment
De la Paris la Târgu Mureș. Cum a renunțat un medic la străinătate pentru a salva vieți în România
Șeful Armatei avertizează: O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Ce spune generalul Gheorghiță Vlad
Eveniment
Șeful Armatei avertizează: O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Ce spune generalul Gheorghiță Vlad
UPDATE (PRIMELE IMAGINI DE LA ARESTARE): Al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner a fost prins. Unde se ascundea asasinul Cosmin Zuleam (VIDEO)
Eveniment
UPDATE (PRIMELE IMAGINI DE LA ARESTARE): Al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner a fost prins. Unde se ascundea asasinul Cosmin Zuleam (VIDEO)
Val de concedieri la privat. S-au închis multe companii, în România: „Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni”
Eveniment
Val de concedieri la privat. S-au închis multe companii, în România: „Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni”
Ultima oră
15:06 - Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu: „Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”
14:56 - Fuego: „Mama este bucuria mea continuă! Iubiți-vă mamele!”. Ce fac cei doi de fiecare dată când se văd
14:55 - Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
14:47 - Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
14:22 - Lacul care dispare din Irlanda de Nord. Misterul care fascinează oamenii de știință și turiștii
13:50 - Ce au citit și cumpărat românii în 2025. Cartea care a ajuns pe locul 1 i-a surprins pe toți
13:42 - Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „Sunt momente când mai întârziem cu pensia alimentară”
13:40 - EXCLUSIV: Primarul PNL din Cavnic, mesaj dur pentru Bolojan. „Sunt niște cămătari. Ne-au luat banii, noaptea ca hoții” (VIDEO)
13:05 - Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
13:04 - Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: „Cine știe ce se întâmplă” (FOTO)