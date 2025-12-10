Procurorul militar Bogdan Pîrlog a declarat miercuri, pentru B1 TV, că „dezastrul” din Justiție e mult mai mare decât se vede în recentul documentar . Acesta a explicat ce anume ar putea să facă președintele Nicușor Dan și a insistat că „prostia asta” cu modificarea pensiilor magistraților i-a dat o imensă putere informală Liei Savonea, șefa Curții Supreme. Când această discuție nu va mai exista, Savonea nu va mai putea poza în apărătoarea magistraților și atunci „lumea va începe să vadă că împăratul e gol”, a spus Pîrlog.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder, duminică seara, de la ora 18.00.

Bogdan Pîrlog, reacție la documentarul Recorder

„Într-un documentar de două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului. Știu că pe mulți i-a șocat, deși cam ce se întâmpla acolo, vorbesc de partea serioasă de instanțe, atrăsesem atenția de foarte mult timp.

Cu riscul de a-i îngrozi și mai tare, ce e acolo e doar suprafața. Situația e mult mai cruntă în interior. Iar ce a spus președintele Nicușor Dan e perfect real. Când la nivel de Înalta Curte, sunt totuși oameni, o parte dintre ei au pregătirea profesională, intelectuală corespunzătoare, o carieră în spate admirabilă, să fie atât de timorați, să n-ai curajul nici să-și depui o candidatură (la șefia Curții) spune multe”, a declarat Bogdan Pîrlog.

În opinia sa, mulți nu și-a depus candidaturile și, în general, nu reacționează la probleme strict din comoditate.

„Nu vorbesc de cohorta adusă cum a fost adusă, într-un mod total nemeritocratic, la Înalta Curte, vorbesc de oamenii care și-au câștigat acolo locul corect și îndeplineau condițiile să se înscrie și, într-adevăr, nu aveau nicio șansă, că era evidentă majoritatea CSM care urma să numească. Dar era o chestiune de gest!”, a continuat procurorul.

Ce spune Pîrlog despre pensiile magistraților și puterea Liei Savonea

Acesta a afirmat apoi că președintele Nicușor Dan are puterea de a aduce în atenția publică temele reale de interes pentru Justiție.

„Baletul ăsta cu pensiile n-a făcut decât să-i întărească poziția Liei Savonea în sistem, a consolidat-o, a validat-o. Mi-e tot mai greu să îi consider a fi niște neinspirați de bună credință pe cei care insistă în această prostie și-o rostogolesc în continuare, nefăcând altceva decât să dezintegreze mai tare sistemul judiciar și să-i dea acestei persoane tot mai multă autoritate și putere informală. Că despre asta vorbim, despre putere informală”, a mai declarat Bogdan Pîrlog.

Procurorul militar a mai spus că în martie 2026 trebuie numite noile conduceri ale Ministerului Public. Atunci, Nicușor Dan poate să se asigure că „niciunul dintre personajele care sunt acum să nu fie numiți, indiferent dacă sunt sau nu propuși”.

„Dacă vă uitați în urmă cu câțiva ani, constatați prezența la o nuntă celebră a unui băiețaș care acum e judecător la CCR, unde comeseau dna Savonea și băiețașul ăsta care e procuror general, Alex Florența. Poate puteți să trageți niște concluzii…”, a mai ținut să precizeze procurorul.

Revenind la președintele Nicușor Dan, procurorul Bogdan Pîrlog a mai afirmat că acesta ar putea să-și folosească autoritate informală asupra Guvernului „pentru a termina cu prostia asta cu modificările legilor pensiei, care, revin, au făcut-o mare pe Savonea cu această ocazie. Niciodată n-a avut atâta putere ca acum, când apare ca eroina și apărătoarea sistemului judiciar. Odată ce va dispărea această amenințare, care nu aduce nicio plus valoare societății, din acel moment lumea va începe să vadă că împăratul e gol”.