O tânără de 24 de ani, profesoară de biologie de aproximativ trei ani la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, a fost găsită de elevi pe site-urile de videochat. Imagini foto și video cu ea au început să circule în școală. Pe un site, profesoara era afișată cu o tarifare de 1,4 dolari pe minut.

Claudia Covaciu e originară din Arad. Ea a absolvit Facultatea de Biologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a obținut nota 9,73 la examenul de titularizare.

Cum se contrazic directoarea și directoarea adjunctă a liceului în privința profesoarei care face videochat

„Se știe despre această situație de două zile, s-a aflat de la elevi. Profesoara predă aici de aproximativ trei ani, dar acum nu o mai găsiți în școală, deoarece și-a dat demisia. Noi am aflat, dar nu am putut s-o dăm afară până nu facem toată procedura legală; ea și-a dat demisia”, a declarat Livia Panțiru, directoarea adjunctă a Liceuui „Lascăr Rosetti” Răducăneni, pentru .

În schimb, Liliana Carp, directoarea liceului, spune că profesoara nu și-a dat demisia.

„Eu nu știu nimic. Dumneaei nu și-a dat demisia. Eu nu știu ce declarații v-a dat doamna director adjunct, dar voi ajunge la școală și voi afla. Doamna Covaciu nu și-a dat demisia, este angajata unității în continuare. Doamna are astăzi (ieri – n.r.) ore și voi discuta cu ea. Eu am altă treabă în școală decât să urmăresc un profesor; fișa mea de atribuții este alta. Dacă se vor confirma zvonurile, vom intra în comisia de etică și vom face toate procedurile legale”, a afirmat Liliana Carp.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a transmis că se poate merge până la desfacerea contractului de muncă dacă informațiile se confirmă.

Ce a descoperit mama unuia dintre elevi despre profesoara care face videochat

Părinții sunt revoltați de această situație.

„Sunt doar o mamă care s-a săturat să vadă că locul unde a crescut e batjocorit de profesori care abuzează elevii sau . Această profesoară a ajuns, să-i spun așa, să-și racoleze una din fostele eleve de anul trecut – o tânără pe nume N. B., care, de curând, a făcut 18 ani –, să o ia de acasă, spunându-i mamei ei că o să muncească, iar ele s-au mutat împreună și fac videochat. Ele două au ajuns să se filmeze și să se încarce pe internet.

Am crezut că nu este adevărat, până când am fost la prietena mea, și fiul ei de 19 ani mi-a spus cu lux de amănunte toate aceste lucruri, de videoclipuri și poze cu acestea. A fost destul să intre pe site și am recunoscut-o. Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală, având în vedere că această profesoară întreține relații cu elevii după școală, chiar și cu tânărul ce a povestit?”, a spus mama unuia dintre elevi.

Deocamdată profesoara nu a fost găsită în unitatea de învățământ pentru a exprima un punct de vedere.