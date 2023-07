Profesorii, note rușinoase la titularizare: „Am luat 2.75. Sper să ajung la acel cel puțin 5” / Au fost mai multe tentativă de fraudă decât la Bacalaureat

Rezultate dezastruoase la de anul acesta. Din cei peste 30.000 de candidați care s-au înscris, un sfert nu au venit ori au predat foile goale. Mai rău, nici măcar jumătate dintre candidați nu au luat peste 7, nota minimă pentru a obține un

Cum s-au prezentat viitorii profesori la examenul de titularizate

„(Am luat – n.r.) 2.75. Sunt sigură că am scris mult mai mult. Sper să ajung la acel cel puțin 5”, a spus o tânără care s-a prezentat la examen, potrivit

Un alt candidat, în schimb, care va preda geografie, a luat 8 și consideră că merita măcar 8,2: „Se fac multe contestații și cei din urmă pot veni înainte. A fost un examen greu, un examen concentrat din toată materia de facultate”.

În ciuda rezultatelor, mare parte din cei 10.000 de candidați respinși la titularizare rămân în învățământ, pe posturile de suplinitori.

Grav este și că în rândul viitorilor profesori au fost depistate mai multe tentativă de fraudă decât la examenul de Bacalaureat.

Doar 130 de candidați au reușit să ia nota 10.

Candidat la examenul de titularizare: Am venit doar să dau, avem un pariu cu cineva

Rezultatele erau oarecum de așteptat date fiind reacțiile candidaților imediat după susținerea examenului: „Nu a fost foarte greu doar că nu am reușit eu să mă pregătesc. Am anulat lucrarea. Păi nu am putut să învăț… asta e”.

„Am așteptat o oră să ies. Am scris câteva litere. Eu am venit doar să dau, avem un pariu cu cineva și trebuia. Am putut să ies după două ore și jumătate. Aș fi ieșit după 10 minute”, a spus un alt profesor.

Rezultatele finale se vor afișa pe 26 iulie.