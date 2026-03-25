B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Prognoza meteo, București: oscilații termice și precipitații moderate în următoarele zile. Ce a transmis ANM

Selen Osmanoglu
25 mart. 2026, 11:40
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vreme frumoasă și caldă până vineri dimineața
  2. Încep ploile
  3. Răcire accentuată și ploi constante în weekend
  4. Intervalul final al lunii: cer noros și ploi slabe
  5. Atenționare ANM

Regimul termic prognozat pentru zona Capitalei va fi oscilant în următoarele zile, cu maxime care vor urca până la 19 grade și vor coborî spre 10 grade, în timp ce ploile moderate își vor face apariția din a doua parte a zilei de vineri, potrivit estimărilor publicate miercuri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Vreme frumoasă și caldă până vineri dimineața

În intervalul 26 martie, ora 12:00 – 27 martie, ora 8:00, vremea va fi predominant frumoasă, cu valori termice mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, scrie Agerpres.

Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări nocturne, rafale de până la 45 km/h. Maxima termică va fi de 18-19 grade, iar minima de 4-5 grade.

Încep ploile

În intervalul 27 martie, ora 8:00 – 28 martie, ora 8:00, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât în mod normal, dar înnorările se vor accentua treptat.

Începând din a doua parte a zilei de vineri, vor apărea averse moderate cantitativ. Vântul va avea intensificări, în special în prima parte a intervalului, cu rafale de 50-55 km/h. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar minima de 5-7 grade.

Răcire accentuată și ploi constante în weekend

Potrivit ANM, sâmbătă dimineața – duminică, ora 9:00, vremea se va răci, cerul va fi noros, iar ploile moderate cantitativ vor continua.

Vântul va sufla moderat, temperatura maximă va fi în jur de 10-11 grade, iar minima de 5 grade.

Intervalul final al lunii: cer noros și ploi slabe

Între 29 martie, ora 9:00 – 30 martie, ora 10:00, cerul va fi înnorat și vor apărea ploi, cu vânt slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar minima la 5-6 grade.

Atenționare ANM

Pentru municipiul București, în perioada 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, ANM menține o informare de intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ, recomandând prudență la deplasări în aer liber.

Tags:
