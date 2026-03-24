Administrația Națională de Meteorologie ( ) anunță că intervalul 23 martie – 20 aprilie 2026 aduce o schimbare treptată a vremii. Evoluția este marcată de trecerea de la temperaturi mai blânde la un episod de răcire accentuată.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 – 30 martie 2026

Finalul lunii martie vine cu o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în aproape toată țara. Temperaturile vor depăși ușor valorile normale, iar în regiunile nordice acest contrast va fi și mai vizibil. În același timp, instabilitatea își face simțită prezența.

Ploile vor fi mai frecvente în sud-vest, sud și est, dar și la munte. Totuși, nu toate zonele vor avea parte de precipitații. În extremitatea de nord-vest, cantitățile de apă pot fi sub cele obișnuite, ceea ce creează un contrast interesant la nivel național.

Ce schimbări aduce vremea în săptămâna 30 martie – 6 aprilie 2026

După un început mai blând, vremea intră într-un proces de răcire resimțit la nivelul întregii țări. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar în zonele montane .

În același timp, instabilitatea crește, aducând precipitații mai consistente în majoritatea regiunilor. Jumătatea estică a țării va resimți cel mai mult acest aspect, unde ploile vor fi mai frecvente și mai însemnate cantitativ.

Cum va fi vremea de Paște în perioada 6 – 13 aprilie 2026

vin cu o atmosferă mai răcoroasă decât în mod obișnuit, resimțită la nivelul întregii țări. Temperaturile vor fi ușor sub valorile normale pentru această perioadă, ceea ce va tempera senzația de primăvară.

În plus, instabilitatea nu va lipsi. În regiunile estice și sud-estice sunt așteptate ploi mai frecvente decât de obicei. În restul țării, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal, fără excese semnificative.

Ce aduce stabilizarea vremii în săptămâna 13 – 20 aprilie 2026

După variațiile din perioada anterioară, vremea începe să se stabilizeze la nivelul întregii țări. Temperaturile revin treptat spre valorile normale pentru mijlocul lunii aprilie, oferind un echilibru termic mai plăcut.

În același timp, și regimul precipitațiilor se temperează: ploile vor fi, în general, apropiate de ceea ce este obișnuit pentru această perioadă. Per ansamblu, atmosfera devine mai calmă, fără abateri semnificative.