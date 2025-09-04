Proiect în Parlament: Te enervezi la ghișeu? Rişti amenzi de mii de lei! Bugetarii primesc protecție maximă printr-o nouă lege

Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune sancțiuni dure pentru cetățenii care au un comportament lipsit de respect, agresiv sau recalcitrant față de funcționarii publici. Conform inițiativei, amenzile pot ajunge până la 20.000 de lei, iar persoanele care refuză să respecte regulile instituțiilor publice pot fi evacuate de către personalul de pază sau chiar de poliție.
Inițiativa legislativă vizează protejarea funcționarilor publici și promovarea unui climat civilizat în relația cetățean–instituție. Printre principalele prevederi, potrivit Știripesurse, se numără:
Potrivit proiectului, repetarea faptelor de acest tip într-un interval de 24 de ore atrage sancțiuni suplimentare, ceea ce înseamnă că amenda poate fi aplicată în mod repetat pentru aceleași comportamente.
Proiectul completează și modifică Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public. Noutățile introduse sunt:
Este important de menționat că inițiativa se află doar la începutul procesului legislativ. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie:
Așadar, dacă proiectul va fi adoptat, cetățenii care jignesc sau agresează funcționarii publici vor risca amenzi consistente, între 5.000 și 20.000 de lei, iar cei care refuză să respecte regulile instituțiilor publice vor putea fi evacuați.