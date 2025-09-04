B1 Inregistrari!
Proiect în Parlament: Te enervezi la ghișeu? Rişti amenzi de mii de lei! Bugetarii primesc protecție maximă printr-o nouă lege

Proiect în Parlament: Te enervezi la ghișeu? Rişti amenzi de mii de lei! Bugetarii primesc protecție maximă printr-o nouă lege

Ana Maria
04 sept. 2025, 17:36
Proiect în Parlament: Te enervezi la ghișeu? Rişti amenzi de mii de lei! Bugetarii primesc protecție maximă printr-o nouă lege
Foto: Inquam Photos / George Călin

Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune sancțiuni dure pentru cetățenii care au un comportament lipsit de respect, agresiv sau recalcitrant față de funcționarii publici. Conform inițiativei, amenzile pot ajunge până la 20.000 de lei, iar persoanele care refuză să respecte regulile instituțiilor publice pot fi evacuate de către personalul de pază sau chiar de poliție.

Cuprins:

  • Ce prevede noul proiect legislativ
  • Cum se aplică sancțiunile
  • Ce modificări aduce la Legea 544/2001
  • Ce urmează pentru proiectul de lege

Ce prevede noul proiect legislativ

Inițiativa legislativă vizează protejarea funcționarilor publici și promovarea unui climat civilizat în relația cetățean–instituție. Printre principalele prevederi, potrivit Știripesurse, se numără:

  • comportamentele provocatoare, jignitoare, intimidante sau agresive vor fi sancționate ca și contravenții;
  • persoanele care nu respectă indicațiile personalului riscă amenzi între 000 și 20.000 de lei;
  • cetățenii care solicită informații publice trebuie să respecte programul afișat la instituții și să nu perturbe activitatea funcționarilor;
  • cei care refuză să respecte aceste reguli pot fi evacuați din instituțiile publice de către paznici sau poliție.

Cum se aplică sancțiunile

Potrivit proiectului, repetarea faptelor de acest tip într-un interval de 24 de ore atrage sancțiuni suplimentare, ceea ce înseamnă că amenda poate fi aplicată în mod repetat pentru aceleași comportamente.

Ce modificări aduce la Legea 544/2001

Proiectul completează și modifică Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public. Noutățile introduse sunt:

  • persoanele care cer informații trebuie să respecte programul de lucru și să adopte un comportament civilizat;
  • personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie au dreptul să evacueze imediat pe cei care încalcă aceste reguli.

Ce urmează pentru proiectul de lege

Este important de menționat că inițiativa se află doar la începutul procesului legislativ. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie:

  1. votat în plenul Senatului;
  2. adoptat de Camera Deputaților (for decizional);
  3. promulgat de președintele României, Nicușor Dan.

Așadar, dacă proiectul va fi adoptat, cetățenii care jignesc sau agresează funcționarii publici vor risca amenzi consistente, între 5.000 și 20.000 de lei, iar cei care refuză să respecte regulile instituțiilor publice vor putea fi evacuați.

