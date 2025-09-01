Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat, luni după-amiază, ce schimbări la pachetul 2 fiscal propuse de social-democrați au fost acceptate de colegii din coaliție și care nu au fost, „spre surprinderea” sa.

Ce măsuri PSD a acceptat coaliția, potrivit lui Grindeanu

„Cred că e un aspect important faptul că la pachetul fiscal propus de Ministerul Finanțelor am reușit să menținem, prin intervenția noastră, pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. E un punct extrem de important, o chestiune care a fost acceptată și menținută și un amendament depus de PSD care a fost acceptat în coaliție.

Vorbim de un impact în jur de 1,2 miliarde de lei care s-ar fi pierdut printr-o decizie care, dincolo de faptul că nu era justă, ne-ar fi adus și la un minus la bugetul de stat.

De asemenea, câteva lucruri care țin de suprataxarea marilor averi – acceptate, creșterea impozitului pe criptomonede de la 10 la 16%, de asemenea acceptat, câteva lucruri care țin de partea socială, anume cele întreprinderi sociale, un amendament PSD de asemenea acceptat, că se doreau a fi scoase. E foarte bine că vor fi prinse în pachetul ce va fi asumat după masă”, a declarat liderul PSD.

Ce decizie a luat PSD în privința măsurilor neacceptate de coaliție

„Câteva lucruri care nu au fost acceptate, spre surprinderea mea, în acest pachet – eliminarea CASS pentru veterani, eliminarea CASS pentru invalizi, pentru deținuții politici, , pentru călugări, personal monahal. Sunt lucruri care nu au impact major asupra bugetului, sunt lucruri care țin de dreptate, de recunoștință pe care societatea trebuie să le-o arate acestor categorii. Am decis ca după ce se termină procedura de asumare să facem un proiect de lege cu aceste lucruri și care să fie depus de PSD săptămâna viitoare.

De asemenea, parte din acest proiect e legată… anumite reglaje pentru persoanele cu dizabilități. Sunt lucruri care au dispărut prin actualele măsuri și vor fi corectate prin proiectul de lege. Cred că și colegii de coaliție vor vota. Nu cred că parlamentarii PNL se pot opune la propunerea noastră de eliminare a CASS pentru deținuții politici”, a mai declarat Sorin Grindeanu.