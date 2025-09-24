Călătorii din România ar putea scăpa în curând de costuri exagerate la o simplă sticlă de apă în aeroporturi, gări, benzinării sau stații de metrou. Un proiect legislativ, depus recent de parlamentarii USR la Senat, vizează stabilirea unui preț maxim pentru apa îmbuteliată, cel mult 3 lei pentru o sticlă de 500ml, în spațiile unde consumatorul are alternative limitate.

Ce prevede proiectul și ce spații sunt vizate

Inițiativa reglementează aplicarea prețului plafonat pentru apa de masă, izvor sau minerală (plată sau carbogazoasă), ambalată în recipiente de 500ml. Acest preț trebuie să fie final, afișat la raft și să includă toate taxele, inclusiv TVA.

Proiectul prevede că „preţul maxim stabilit este preţul final de vânzare către consumator, afişat la raft, şi include toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată”.

Spațiile considerate „cu opțiuni limitate pentru consumatori” includ zonele securizate ale aeroporturilor după punctele de control, gările feroviare, stațiile de metrou, autogările, benzinăriile și stațiile de servicii pe autostrăzi.

„Sunt considerate astfel de spaţii, incluzând, dar fără a se limita la, zonele securizate ale aeroporturilor situate după punctul de control al securităţii, gările feroviare, autogările, staţiile de metrou, benzinăriile, precum şi staţiile de servicii situate pe autostrăzi”, transmit inițiatorii, potrivit .

Proiectul prevede și sancțiuni semnificative pentru comercianții care nu respectă plafonul: amendă de până la 25.000 de lei pentru vânzarea la un preț mai mare decât cel stabilit. De asemenea, nu este permisă condiționarea vânzării de achiziția unui alt produs.

Executarea și actualizarea plafonului, în funcție de inflație și alți indicatori, ar trebui să se facă prin hotărâre de Guvern.

De ce apare această hotărâre acum

Inițiativa USR nu apare în izolare, ci urmează un model deja aplicat în alte state europene. Argumentul central al inițiatorilor est că pasagerii sunt obligați, pe motiv de securitate, să predea sticlele cu lichide la punctele de control din aeroporturi. Astfel, ei rămân fără alternative și sunt forțați să cumpere apă în zone în care prețurile sunt de trei-patru ori mai mari decât în comerțul obișnuit.

În plus, România este deja cunoscută pentru faptul că apa îmbuteliată are printre cele mai ridicate prețuri din Europa. De exemplu, un raport anterior arăta că sticla de apă de 0,5 litri depășește frecvent 15 lei în unele zone, relatează .

În context european, unele state au reglementări similare: Grecia a introdus deja un preț plafonat pentru apa îmbuteliată din aeroporturi, stabilind 0,80 euro pentru o sticlă de 500 de mililitri, după actualizarea plafonului. Cipru a implementat o măsură similară, iar în Spania, autoritatea aeroportuară Aena a impus tuturor comercianților din terminale să vândă o sticlă de apă la maximum un euro.

Aceste exemple arată că reglementarea prețurilor în spații cu acces restrâns nu este o idee nouă și nici imposibil de aplicat. De fapt, pentru România ar putea reprezenta un pas de normalizare, mai ales având în vedere diferențele semnificative de preț observate în aeroporturile de la București și din marile orașe regionale.

Care ar putea fi impactul asupra consumatorilor

Pentru pasageri, un astfel de plafon ar aduce un beneficiu imediat și concret. O sticlă de apă care acum costă între 8 și 15 lei în ar putea fi disponibilă la 3 lei, un preț apropiat de cel din supermarketuri. În condițiile în care un pasager petrece, în medie, între 2 și 4 ore în zona de așteptare, iar consumul de apă este inevitabil, diferența devine relevantă. În plus, măsura ar putea aduce tensiunile generate de percepția că aeroporturile sau gările practică tarife abuzive.

Proiectul a fost inițiat de mai mulți parlamentari USR și a fost depus în prima cameră, la Senat. Dacă trece de votul senatorilor, măsura trebuie să primească și votul Camerei Deputaților înainte să ajungă la promulgare și să intre în vigoare.