Protestele pentru reformarea Legilor Justiției intră într-o nouă etapă de mobilizare, după mai multe zile consecutive de manifestații în Capitală și în marile orașe ale țării. Organizatorii anunță continuarea acțiunilor și în acest weekend, pe fondul nemulțumirilor legate de abuzurile din sistemul judiciar și de lipsa unor reforme reale.

Cum se extind protestele și care este calendarul anunțat

În București, protestatarii sunt așteptați sâmbătă seară, de la ora 18:30, în Piața Victoriei, iar duminică, de la ora 17:00, în Piața Universității, de unde va porni un marș către Piața Victoriei. Manifestații similare sunt anunțate în Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Timișoara, dar și în diaspora, inclusiv la Londra, lista orașelor fiind actualizată constant de organizatori.

Mobilizarea vine după ce, vineri seară, mii de persoane au ieșit în stradă în București și în mai multe orașe mari din țară. Participanții au scandat mesaje precum „Vă vedem!”, „Demisia!” sau „Lia, Lia, te paște pușcăria!”, alături de sloganuri care cer explicit reformarea sistemului judiciar și sancționarea abuzurilor.

Ce solicită protestatarii

Potrivit organizatorilor, principalele revendicări vizează recuperarea independenței judecătorilor, eliminarea imunității de facto a magistraților și reducerea controlului exercitat de . Protestatarii solicită și revocarea de urgență a șefilor parchetelor, considerând că actuala structură a sistemului favorizează blocarea dosarelor sensibile.

În paralel cu manifestațiile din stradă, petiția inițiată de și Funky Citizens se apropie de 150.000 de semnături, potrivit G4Media. Semnatarii cer premierului și președintelui României să inițieze o reformă reală a justiției, printr-o procedură transparentă și onestă, care să depășească nivelul declarațiilor publice.

Ce rol a avut documentarul „Justiție capturată” în declanșarea protestelor

Valul actual de a fost declanșat de difuzarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, care prezintă mecanismele prin care ar fi fost blocate dosare de corupție și exercitate presiuni asupra magistraților. Investigația include mărturii directe ale unor judecători, printre care Laurențiu Beșu, care a vorbit public despre abuzurile din sistem.

Ulterior, Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă, calificând o parte dintre afirmații drept „denigratoare” și „fără acoperire”. Judecătoarea a intervenit însă public și a criticat conducerea instanței, afirmând că „suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare”, solidarizându-se cu magistrații care au vorbit deschis.

Reacțiile din interiorul sistemului judiciar au amplificat presiunea publică, numărul judecătorilor și procurorilor care s-au solidarizat cu magistrații denunțători depășind 800. În același timp, manifestațiile zilnice din București și Cluj-Napoca au atras sute de persoane, care au scandat „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrați independenți, nu obedienți” și „Justiție, nu mafie”.