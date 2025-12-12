A treia seară de proteste. Vineri, 12 decembrie, începând cu ora 18:30, Piața Victoriei din București va fi din nou scena unui protest pentru independența Justiției, organizat de asociațiile “Protest pentru o justiție independentă”, “Inițiativa România”, “Corupția ucide” și comunitatea “Declic”. Această manifestare apare în contextul unor acuzații grave de corupție în sistemul judiciar, semnalate inclusiv de documentarul Recorder.

“Documentarul a arătat cum corupția pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situația a devenit intolerabilă și că a venit momentul ca politicienii care susțin că vor un stat de drept, dar șj oamenii onești din Justiție să remedieze lucrurile.

Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți”, subliniază organizatorii pe pagina oficială de a protestului.

A treia seară de proteste. Ce solicitări au manifestanții în Piața Victoriei

Protestatarii cer măsuri concrete pentru restabilirea încrederii în sistemul judiciar, printre care:

Revocarea Liei Savonea, președinta CSM;

Demiterea conducerii DNA;

Demiterea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, în al cărui mandat s-au semnalat problemele de corupție;

Revizuirea competențelor Consiliului Superior al Magistraturii;

Eliminarea legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescrierea faptelor.

Unde au loc proteste similare în țară

Acțiuni similare sunt programate vineri în mai multe orașe importante:

Timișoara, la Palatul Dicasterial, ora 19:00;

Cluj, la Curtea de Apel, ora 19:00;

Iași, în Piața Unirii, ora 20:00;

Sibiu, în Piața Huet, ora 18:30;

Brașov, la Tribunalul Brașov, ora 18:00;

Craiova, la Judecătoria Craiova, ora 18:00.

De ce este important să susținem o justiție independentă?

Reprezentanții comunității “Declic” au transmis un apel la solidaritate:

“Dacă ieșim în stradă zeci sau sute de mii, le arătăm președintelui (Nicușor Dan) și premierului (Ilie Bolojan) că există un mandat public clar pentru reformă în Justiție. Le demonstrăm că nu pot continua cu eschive când societatea cere decizii ferme. În fiecare zi în care nu se întâmplă nimic, se mai închide un dosar de corupție, un magistrat onest e sancționat și încă un cetățean își pierde accesul la dreptate.

Miza e enormă, o justiție capturată înseamnă sfârșitul statului de drept. Nu mai avem timp de amânări.”