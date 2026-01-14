Pungile subțiri de plastic folosite zilnic pentru fructe și legume se află pe lista produselor vizate de noi restricții europene. Uniunea Europeană pregătește eliminarea treptată a acestora, în cadrul politicilor de mediu incluse în Pactul verde european.

Ce prevede noua reglementare privind pungile subțiri de plastic

În următorii ani, magazinele din vor trebui să renunțe la pungile foarte subțiri de plastic utilizate pentru ambalarea produselor proaspete. Deși din 2022 au fost interzise pungile extrem de subțiri, o categorie largă a rămas în continuare permisă și frecvent folosită.

Conform noilor reguli, începând cu anul 2030, toate pungile cu o grosime mai mică de 15 micrometri vor fi interzise la nivel european. Măsura urmărește reducerea cantității de deșeuri din plastic și limitarea impactului acestora asupra mediului natural.

Decizia este rezultatul presiunilor exercitate de organizațiile de mediu, care avertizează de ani buni asupra efectelor negative ale plasticului de unică folosință. Asociația Germană pentru Ajutorul Mediului consideră că aceste pungi reprezintă un risc major pentru ecosisteme.

„Sunt adesea abandonate în ape sau în spațiile publice, unde animalele le pot confunda cu hrana”, spun reprezentanții DUH. Potrivit acestora, pungile ajung frecvent în râuri, lacuri sau pe câmpuri, unde sunt greu de colectat și reciclat.

Ce schimbări vor observa clienții în magazine

Pentru consumatori, modificările vor deveni vizibile direct la raft, odată cu dispariția treptată a . Unele lanțuri de magazine bio au început deja să folosească pungi din hârtie pentru fructe și legume.

Și supermarketurile clasice testează soluții alternative, precum ambalaje din hârtie reciclată sau alte materiale considerate mai prietenoase cu mediul. În paralel, clienții sunt încurajați să folosească pungi reutilizabile aduse de acasă.

De ce este importantă această măsură pentru protecția mediului

Pungile subțiri de plastic sunt dificil de reciclat și au o durată de utilizare extrem de scurtă, fiind aruncate imediat după cumpărături. Din acest motiv, ele contribuie semnificativ la poluarea mediului și la acumularea de microplastice.

Interzicerea lor se alătură altor inițiative europene care vizează reducerea plasticului de unică folosință și promovarea ambalajelor reutilizabile. Autoritățile europene consideră că aceste măsuri sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor climatice asumate.

Eliminarea pungilor subțiri de plastic este parte integrantă a Pactului verde european, strategia prin care Uniunea Europeană își propune să reducă poluarea și consumul de resurse. Accentul este pus pe prevenție, nu doar pe reciclare, relatează stiripesurse.ro.

Prin limitarea produselor de unică folosință, oficialii europeni speră să schimbe comportamentul de consum și să încurajeze soluții durabile, atât în rândul comercianților, cât și al clienților