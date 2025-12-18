Păstrarea pungilor de , a borcanelor goale sau a ambalajelor după cumpărături este un obicei extrem de răspândit în multe gospodării. Deși pentru unii este o dovadă de economie și responsabilitate, psihologii avertizează că, în anumite situații, acest comportament poate ascunde nevoi emoționale mai profunde sau chiar semnale de alarmă.

Un gest obișnuit, prezent în multe case

Puțini sunt cei care nu au, într-un sertar sau într-o debara, o colecție de pungi de plastic „pentru mai târziu” ori borcane păstrate cu gândul că vor fi utile cândva. După fiecare sesiune de cumpărături, pungile sunt adunate, împăturite și puse deoparte, iar ambalajele sunt spălate și depozitate, scrie Click.

Potrivit psihologilor, în multe cazuri, acest comportament este perfect normal și are la bază motive raționale. Persoanele care păstrează astfel de obiecte sunt, de regulă, atente la cheltuieli, preocupate de reducerea risipei și de reutilizarea resurselor. Refolosirea pungilor sau a borcanelor reflectă o gândire practică, orientată spre organizare și eficiență.

Economia și educația, factori importanți

Specialiștii subliniază că acest obicei este adesea influențat de mediul familial și cultural. În multe familii, mai ales în cele care au trecut prin perioade cu lipsuri materiale, reutilizarea obiectelor a devenit o regulă de bază, transmisă din generație în generație.

În acest context, păstrarea pungilor sau a ambalajelor nu este un semn de dezechilibru emoțional, ci rezultatul unei educații axate pe economie, prudență și responsabilitate față de resurse, notează publicația El Economista.

Când acumularea devine un semnal de alarmă

Problemele apar atunci când acest obicei scapă de sub control. Psihologii atrag atenția că, în unele cazuri, dificultatea de a arunca obiecte aparent inutile poate fi asociată cu anxietatea și cu teama de pierdere a controlului.

Dacă simpla idee de a renunța la pungi sau ambalaje provoacă disconfort sau neliniște, comportamentul poate semnala o problemă emoțională. În forme mai grave, acumularea excesivă poate indica tendințe de adunare compulsivă, cunoscută sub termenul de hoarding, o tulburare recunoscută oficial.

Aceasta se manifestă prin incapacitatea persistentă de a arunca obiecte fără valoare practică, afectând spațiul de locuit și calitatea vieții.

Soluții simple pentru menținerea echilibrului

Specialiștii recomandă stabilirea unor limite clare, cum ar fi păstrarea unui număr redus de pungi sau ambalaje, verificarea periodică a spațiilor de depozitare și reutilizarea obiectelor deja existente înainte de a aduce altele noi în casă.

O soluție eficientă rămâne folosirea pungilor reutilizabile la cumpărături, mai ales pentru achizițiile mici, reducând astfel acumularea și dezordinea din locuință.