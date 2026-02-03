Tot mai greu se găsesc oameni dispuși să practice una dintre cele mai necesare meserii din România. Domeniul se confruntă cu un deficit major de personal, iar nu mai sunt interesați să se implice. Din acest motiv, în multe localități, lucrările din cimitire sunt amânate din cauza lipsei de muncitori.

Este o muncă grea, care solicită atât corpul, cât și psihicul. Necesită rezistență, responsabilitate și multă tărie de caracter. În prezent, sunt foarte puțini cei care o practică, iar fără implicarea noilor generații, această meserie riscă să dispară complet.

Ce se întâmplă când nu mai are cine să facă această muncă

Exodul tinerilor și refuzul tot mai multor români de a accepta munca fizică grea au adus o meserie esențială aproape de dispariție. În numeroase localități, găsirea oamenilor dispuși să lucreze în a devenit o problemă reală. Autoritățile din mediul rural explică situația prin scăderea natalității și îmbătrânirea populației rămase în sate.

În comune precum Lopătari și Odăile, autoritățile sunt nevoite uneori să folosească buldoexcavatorul pentru săpatul gropilor. Acest lucru se întâmplă doar acolo unde terenul permite. Această soluție spune totul despre lipsa gravă de forță de muncă. Cei care au mai rămas sunt, în principal, oameni în vârstă sau tineri cu probleme de sănătate ori fără disponibilitatea de a se implica.

„Când am avut decese care nu aveau rude, apropiați, s-a ocupat primăria. În rest mai există prin fiecare sat cineva care se ocupă, dar este clar că sunt din ce în ce mai puțini. Din ce în ce mai puțin dispuși să facă acest lucru, pentru că nu mai sunt în general oameni care să lucreze cu ziua. Cei care făceau acest lucru în urmă cu 20 de ani au îmbătrânit și nu mai pot”, a precizat primarul comunei Lopătari, notează cancan.ro.

Cât de grea este, de fapt, această meserie

Puțini își imaginează ce presupune munca din serviciile funerare. Cei care lucrează în acest domeniu trebuie să pregătească mormintele, să facă față unui efort fizic intens și să interacționeze constant cu familii aflate în momente de profundă durere. Sunt chemați la orice oră, indiferent de vreme sau condiții, pentru ca înmormântările să se desfășoare fără probleme. Presiunea este permanentă, iar responsabilitatea uriașă.

Criza de personal este confirmată și de . Instituția arată că lipsa oamenilor afectează atât muncitorii calificați, cât și pe cei necalificați.