B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Puțini mai acceptă această muncă. Meseria care dispare încet din România: „Cei care făceau acest lucru au îmbătrânit și nu mai pot”

Puțini mai acceptă această muncă. Meseria care dispare încet din România: „Cei care făceau acest lucru au îmbătrânit și nu mai pot”

Ana Beatrice
03 feb. 2026, 11:06
Puțini mai acceptă această muncă. Meseria care dispare încet din România: „Cei care făceau acest lucru au îmbătrânit și nu mai pot”
Sursă Foto: Captură Video/ YT - Alina Olar
Cuprins
  1. Ce se întâmplă când nu mai are cine să facă această muncă
  2. Cât de grea este, de fapt, această meserie

Tot mai greu se găsesc oameni dispuși să practice una dintre cele mai necesare meserii din România. Domeniul se confruntă cu un deficit major de personal, iar tinerii nu mai sunt interesați să se implice. Din acest motiv, în multe localități, lucrările din cimitire sunt amânate din cauza lipsei de muncitori.

Este o muncă grea, care solicită atât corpul, cât și psihicul. Necesită rezistență, responsabilitate și multă tărie de caracter. În prezent, sunt foarte puțini cei care o practică, iar fără implicarea noilor generații, această meserie riscă să dispară complet.

Ce se întâmplă când nu mai are cine să facă această muncă

Exodul tinerilor și refuzul tot mai multor români de a accepta munca fizică grea au adus o meserie esențială aproape de dispariție. În numeroase localități, găsirea oamenilor dispuși să lucreze în cimitire a devenit o problemă reală. Autoritățile din mediul rural explică situația prin scăderea natalității și îmbătrânirea populației rămase în sate.

În comune precum Lopătari și Odăile, autoritățile sunt nevoite uneori să folosească buldoexcavatorul pentru săpatul gropilor. Acest lucru se întâmplă doar acolo unde terenul permite. Această soluție spune totul despre lipsa gravă de forță de muncă. Cei care au mai rămas sunt, în principal, oameni în vârstă sau tineri cu probleme de sănătate ori fără disponibilitatea de a se implica.

„Când am avut decese care nu aveau rude, apropiați, s-a ocupat primăria. În rest mai există prin fiecare sat cineva care se ocupă, dar este clar că sunt din ce în ce mai puțini. Din ce în ce mai puțin dispuși să facă acest lucru, pentru că nu mai sunt în general oameni care să lucreze cu ziua. Cei care făceau acest lucru în urmă cu 20 de ani au îmbătrânit și nu mai pot”, a precizat primarul comunei Lopătari, notează cancan.ro.

Cât de grea este, de fapt, această meserie

Puțini își imaginează ce presupune munca din serviciile funerare. Cei care lucrează în acest domeniu trebuie să pregătească mormintele, să facă față unui efort fizic intens și să interacționeze constant cu familii aflate în momente de profundă durere. Sunt chemați la orice oră, indiferent de vreme sau condiții, pentru ca înmormântările să se desfășoare fără probleme. Presiunea este permanentă, iar responsabilitatea uriașă.

Criza de personal este confirmată și de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău. Instituția arată că lipsa oamenilor afectează atât muncitorii calificați, cât și pe cei necalificați.

Tags:
Citește și...
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
Eveniment
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
România: Peste 150 de femei au murit din cauze asociate sarcinii, în ultimii cinci ani
Eveniment
România: Peste 150 de femei au murit din cauze asociate sarcinii, în ultimii cinci ani
Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean pentru a-și salva familia. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean pentru a-și salva familia. Iată ce s-a întâmplat
Alimentele ultraprocesate, asemănate cu țigările. Cercetătorii cer reglementări mai stricte
Eveniment
Alimentele ultraprocesate, asemănate cu țigările. Cercetătorii cer reglementări mai stricte
UPDATE VIDEO: Primul mare protest al anului. Profesorii ies în stradă și amenință cu greva generală. Ilie Bolojan nu găsește ministru la Educație
Eveniment
UPDATE VIDEO: Primul mare protest al anului. Profesorii ies în stradă și amenință cu greva generală. Ilie Bolojan nu găsește ministru la Educație
Cum eviți capcanele deciziilor rapide în timpul sesiunilor la jocuri de noroc – VictoryBet
Eveniment
Cum eviți capcanele deciziilor rapide în timpul sesiunilor la jocuri de noroc – VictoryBet
ANPIS anunță plata în avans a alocațiilor și indemnizațiilor aferente lunii ianuarie
Eveniment
ANPIS anunță plata în avans a alocațiilor și indemnizațiilor aferente lunii ianuarie
Protecția Copilului Sibiu face verificări la părinții minorilor care s-au înecat luni într-un pârâu. Anterior, au mai murit doi frați din aceeași familie
Eveniment
Protecția Copilului Sibiu face verificări la părinții minorilor care s-au înecat luni într-un pârâu. Anterior, au mai murit doi frați din aceeași familie
Primul transplant de față din lume realizat cu un donator decedat prin eutanasie, efectuat în Spania
Eveniment
Primul transplant de față din lume realizat cu un donator decedat prin eutanasie, efectuat în Spania
Fiul unui politician, bătut în faţa unui club din Timişoara. Printre agresori sunt și doi fotbaliști
Eveniment
Fiul unui politician, bătut în faţa unui club din Timişoara. Printre agresori sunt și doi fotbaliști
Ultima oră
14:20 - Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
14:13 - Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
13:53 - PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
13:48 - Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
13:43 - România: Peste 150 de femei au murit din cauze asociate sarcinii, în ultimii cinci ani
13:05 - Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”
13:01 - Ce pot conduce șoferii din România în 2026 dacă au permis categoria B. Ce spune Codul Rutier
13:01 - Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean pentru a-și salva familia. Iată ce s-a întâmplat
12:43 - BREAKING NEWS: Mircea Lucescu este în stare gravă. Deja se caută înlocuitor la națională (VIDEO)
12:39 - Ce face Andreea Antonescu de când s-a mutat în SUA: „Există o vibrație nouă în sufletul meu. Fetele mele…” (VIDEO)